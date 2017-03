Luciano Spalletti: "El equipo no ha estado mal pero no hemos sabido cerrar el partido" El entrenador italiano habló de la derrota de su equipo en la ida de octavos de final de la Europa League en Lyon. El equipo italiano cayó derrotado por 4-2 en un partido en el que se adelantó pero acabó siendo remontado.

Luciano Spalleti: "El equipo no ha estado mal pero no hemos sabido cerrar el partido". / Foto: AS Roma