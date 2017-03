Google Plus

Allegri: "El encuentro va a ser muy igualado" // Foto: Juventus.com

La rueda de prensa comenzaba con el técnico italiano preguntado por la remontada que protagonizó el FC Barcelona contra el PSG al vencer 6-1 y colarse en cuartos de final: “Fue una preciosa noche de fútbol que quedará en la historia. Un partido intenso, si bien no de gran respecto a lo que el Barcelona siempre ha mostrado al mundo. El fútbol es bonito por esto, porque crea situaciones imprevisibles y esto nos debe hacer reflexionar: el martes contra el Porto partimos con dos goles de ventaja, pero no está todo escrito. Y en la clasificación tenemos ocho puntos de ventaja, pero el Scudetto no está cerrado" También le preguntaron por su le gustaría volverse a ver las caras con el Barcelona en cuartos: "¿Reencontrarnos con el Barcelona en cuartos de Champions? Primero debemos pasar de ronda. El Barça, junto al Bayern y Real Madrid, son los favoritos".

Terminado el tema europeo, el tecntécnicoico presto atención al próximo partido: “El Juve-Milan siempre es igualado, a pesar de la diferencia de puntos en la clasificación. Ellos vienen de unos resultados positivos, tienen técnica y velocidad. Ahora no tienen a Bonaventura, pero está Deulofeu, que es muy hábil en el uno contra uno, en abrir el juego y entrar al área. Además, en mediocampo tienen jugadores físicos, por lo que será un partido difícil y necesitaremos un partido esforzado para conseguir los tres puntos”.

El italiano quiere una Juventus más brillante respecto a la que se vio el pasado domingo contra el Udinense. “Jugamos un mal partido, pero estaba convencido de que habría sido así, porque no se pueden disputar 38 partidos siempre al mismo nivel. Además, Udinese estaban motivados y nunca es fácil jugar en su casa. Dicho esto, aun jugando mal tendríamos que haber sido más pacientes porque quedaban 35 minutos para ganar el partido”.

Volviendo al duelo contra el Milán, el preparador italiano tiene algunas dudas sobre la alineación: “Chiellini no jugará, valoraremos su estado en los próximos días. Sturaro tendría que volver contra la Sampdoria, mientras que Lemina ya trabaja con el grupo. En defensa jugará Bonucci y Benatia, Rugani y Barzagli. En ataque hay opciones soluciones, podría jugar Dani Alves, o Pjaca, o un centrocampista más. Lo decidiré en el último entrenamiento”.