Paulo Sousa: "Siempre creemos que podemos ganar todos los partidos"

Foto: Fiorentina.it

Arranca una nueva jornada en la Serie A y con ella un nuevo partido para la Fiorentina de Paulo Sousa. El entrenador portugués no consigue levantar de nuevo el vuelo del equipo viola y espera que este encuentro en el Artemio Franchi ante el Cagliari cambie el panorama en Florencia.

Sousa compadeció en la rueda de prensa previa al partido que se va a disputar este domingo 12 de marzo a las 15:00. Preguntado por Bernradeschi, la estrella del equipo, el nuevo estadio y la condición en la que llegan a este choque.

La escuadra viola lleva tres partidos seguidos sin ganar, dos empates y una derrota, además de la derrota en Europa League de la que quedaron eliminados por el Borussia Möenchengladbach. 0-0 ante el Atalanta, 2-2 frente al Torino y 2-1 contra el Milán.

"Cagliari es un equipo que cambia varias veces su planificación táctica y su estrategia para el juego, y esto va a ser un factor que nos trae problemas, también principalmente en partidos jugados fuera de casa, como fue tan reciente contra la Roma. Es un equipo que tiene grandes ambiciones y un gran rendimiento", explicó Sousa sobre el próximo partido y el juego ante la Roma.

Continuó hablando de la posible alineación, con Bernardeschi y Saponara juntos en el terreno de juego: "Hay muchas posibilidades de ver juntos a Saponara, Bernardeschi e Iglesia en el campo. Ya lo hemos hecho varias veces en el pasado, quizás no con estos jugadores, pero con elementos con características similares".

También se detuvo en la renovación de Bernardeschi, su número 10: "Cada sociedad y cada gerente de fútbol tiene una forma de tomar cierto tipo de decisiones. Desde mi punto de vista con cada cláusula que se pone en un contrato, pone un sentido de la venta“.

"Siempre creemos que podemos ganar todos los partidos y trabajamos para eso. Siempre debemos estar decididos y convencidos de que podemos hacerlo”, señala Sousa. Aunque es optimista por el gran partido realizado en el empate a cero ante el Atalanta: "El equipo ha trabajado bien esta semana - dijo el técnico púrpura - espero ver mañana el mismo deseo, la misma determinación en exhibición en las últimas carreras, especialmente contra el Atalanta”.

Por último, habló del nuevo estadio: "No he visto directamente el proyecto, pero no hay duda de que el futuro del fútbol italiano va a dar unos grandes pasos a través de la calidad de sus instalaciones. No debe ser sólo una cuestión de negocios, sino también debe ser el anfitrión para todos los aficionados”.