Spalletti: "Hay solo un camino, ganar al Palermo"

Spalletti en rueda de prensa previa al Palermo vs Roma / Fuente: asroma.com

El entrenador toscano como de costumbre empieza la rueda de prensa hablando sobre los lesionados. "Ninguna sorpresa, todos están disponibles. Solo desear feliz cumpleaños a Flo (Alessandro Florenzi), y decirle que esperamos por él".

Los últimos días de la Roma han sido muy complicados, encuentros de mucho desgaste mental y físico, Lazio por Coppa Italia, Napoli por Serie A y Olympique de Lyon por Europa League, todos los encuentros terminaron en resultados negativos para los giallorossi, por lo que el entrenador ha sido severamente cuestionado en el juego y en la estrategia a utilizar para el partido. "Solo hay un camino, ganar el próximo partido. Cuando se pierde, el único remedio es ganar de nuevo, para volver a centrar cabeza, fuerza y tranquilidad".

Durante la semana se ha pronunciado Pallotta, con algunas declaraciones sobre los jugadores, la actualidad y la prensa. La oportunidad estaba servida para preguntarle a Luciano su opinión sobre las declaraciones: "Quería motivar a los jugadores, defenderles de la situación que atravesamos, él tiene corazón con los jugadores y quería defenderles incluso poniendo en duda el trabajo del entrenador, tengo confianza en mi reacción, todo es mi responsabilidad".

En esta línea el presidente de la Roma ha puntualizado sus críticas en dos jugadores el argentino Fazio y el holandés Strootman, declarando que el nos nota cansado, el técnico toscano ha declarado sobre esto y sobre temas de rotación: "Yo no los noto cansados. Habrá 4-5 cambios con respecto al último partido. Mañana hay que ganar y punto. La fatiga se gana con responsabilidad y firmeza de ideas".

En la constante lucha de los periodistas por descubrir si Spalletti se queda, han encontrado un técnico tajante en sus respuestas, todas en la misma línea. "La directiva quiere saber algo pronto, si gano me quedo, si no gano no me quedo", además en este orden de ideas se han generado rumores de un precontrato con la Juventus, a lo que Spalletti responde: "No he firmado ningún precontrato con nadie".

Puntualizando a jugadores y rotaciones de cara al encuentro, el DT giallorosso ha sido claro como suele serlo: "Totti inicia desde el banquillo, Dzeko podrá descansar". Con respecto a Perotti ha sido preguntado si ha cambiado algo en su juego a lo que Spalletti respondió: "No ha cambiado nada en el juego de Diego, debe dar su contribución cuando juega, el equipo ha encontrado equilibrio sin él en el campo, esto vale tanto para él como para El Shaarawy y para todos los demás", sentenció.