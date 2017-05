Previa Palermo - Fiorentina: última oportunidad para luchar por Europa

Google Plus

Foto: palermocalcio.it

Paulo Sousa y su Fiorentina se la juegan en esta jornada 34. Están a tres puntos de la entrada en Europa que marca el Milan en ese sexto puesto con 58 puntos, teniendo la Fiore 55 y yendo octavo clasificado. Aún quedan cinco jornadas por jugar y 15 puntos en juego, más que suficientes para llegar a esos puestos de Europa League.

Un partido decisivo para los viola, no siéndolo tanto para el Palermo de Diego Bortoluzzi que ya tiene pie y medio en segunda. Su salvación es aún posible matemáticamente, pero para ello el Empoli y el Crotone deberían perder todos los partidos. Se aproxima así un choque duro para la Fiore, aunque al Palermo ya no le queden muchas esperanzas, no van a ponérselo fácil y menos jugando en casa. El Stadio Renzo Barbera puede decantar el porvenir de la temporada de la Fiorentina.

La Europa League como único objetivo

Paulo Sousa tiene las horas contadas en la Fiorentina. El portugués abandonará la escuadra de Florenzia al término de esta campaña y son muchos los equipos con los que se le relacionan, ya sea Borussia Dortmund o la misma Juventus. Su temporada en el Artemio Franchi no ha sido la mejor posible, tenían muchas expectativas en la Europa League, pero el Borussia Möenchengladbach acabó con ellas. A Sousa solo le queda dar una última alegría a los aficionados florentinos con la clasificación a Europa.

Octavo puesto con 55 puntos, por delante tres equipo: el Inter de Milán con 56. El Milan con 58 y el Atalanta con 63. Se encomendarán a Berbardeschi y Klinic para este partido, no pueden fallar. Llegan sin bajas, con todos disponibles. Tras el gran partido de la pasada jornada en el Artemio Franchi ante el Inter donde ganaron por 5-4 con un doblete de Babacar, el Palermo es su siguiente víctima para alcanzar Europa.

Matemáticamente, la salvación es posible

El Palermo ya es equipo de Serie B, aunque las matemáticas no lo dicen así. Son penúltimos con 16 puntos, a ocho del Crotone que lleva 24 y a 13 del Empoli que marca la salvación. No puede ganar el Empoli y el Palermo debe ganarlo todo, es prácticamente imposible, ya que solo quedan 15 puntos en juego. El Pescara es el único equipo que matemáticamente ya está descendido.

Lo de Bertoluzzi llevan sin ganar desde el cinco de febrero, 1-0 ante el Crotone. Desde entonces han pasado diez jornadas de las que solo han sacado dos puntos con los empates ante el Bologna por 0-0 y la Sampdoria por 1-1. El resto son derrotas y por marcadores muy abultados, teniendo así 73 goles en contra. 6-2 ante la Lazio, 4-0 contra el Milan o 4-1 ante Udinese y Juventus han sido algunos de estos resultados.

Por si fuera poco, el Palermo llega con dos lesionados: el centrocampista Carlos Embolo y el defensa Slobodan Rajkovic. No ha sido una temporada fácil, cambios de presidente, de entrenador, y ahora descenso a Serie B, la ciudad de Palermo debe comenzar a pensar ya en la próxima temporada.

Antecedentes

Los partidos anteriores ante la Fiorentina tampoco son motivo de alegría para los de Palermo, pues solo han conseguido dos victorias y dos empates en 11 encuentros, siendo siete las victorias para los de Florenzia.

En 2016 hubo tres encuentros: 2-1 y 1-3 para la Fiore, consiguiendo un 0-0 el Palermo. 2015 fue totalmente viola, aunque con partidazos: 2-3 en el Renzo Barbera y 4-3 en el Artemio Franchi. 2013 fue ganado por la Fiorentina con un 1-0 y 2012 igual, aunque con un empata a cero y un 0-3 para la Fiore. Es en 2011 cuando encontramos la primera victoria del Palermo, por 2-0, además de una derrota por 2-4. En 2010 también ganaron, 1-2. No son buenos números, la Fiorentina es muy favorita y es que siempre le ha ganado en el Renzo Barbera al Palermo salvo en un partido, uno de seis para el Palermo.

Posibles Onces