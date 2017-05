Mertens e Insigne conducen a un Napoli superior

Con una facilidad escandalosa y una comodidad absoluta la guerra estaba ganada desde antes de comenzar en un campo que ha sido infranqueable para los que han intentado conquistar el Sur del país de la bota. Sin cambiar de estrategia, respetando todo lo que los llevó a la cima y con sus principales combatientes, Los de Maurizio Sarri superaron sin problemas a su rival y sigue respirándole en la nuca al Roma de Spalletti.

El Nápoles, fiel a su estilo y a las formas, no se ha trastabillado y mucho menos en su feudo, donde son más los que se han ido derrotados que los que pueden presumir de haber conseguido ni siquiera un empate. Con la pelota en posesión y con muchos apoyos entre compañeros los partidos terminan abriéndose tarde o temprano, sobre todo cuando el rival no se opone a tu planteamiento y deja que tus jugadores sean ellos mismos. El Cagliari, que no tenía nada que perder, decidió ayudar a los locales a transformar el partido en un trámite más sencillo, con una disposición totalmente defensiva pensando solo en no irse goleado de San Paolo, lo que igualmente terminaría pasando ante un equipo intratable cuando juega como lo hizo hoy. Un conjunto inteligente y paciente con la pelota.

FOTO: NAPOLI

Sarri nunca se traiciona y utilizó el mismo molde de siempre, ese que dibuja un 4-3-3 con Mertens como falso nueve con Insgine y Callejón por las bandas junto a Hamsik y Zielinski como interiores para apoyar y adherir las líneas. Por su parte, Rastelli fue muy precavido y utilizó una línea de 5 defensores con cuatro volantes por delante para disminuir los espacios y proteger a su guardameta. Borriello y Sau, las armas ofensivas de los visitantes, estaban muy lejos del arco de Pepe Reina, y eso dificultó cada uno de los ataques del Cagliari.

Con solo dos minutos en el reloj del árbitro, Dries Mertens aparecería, después de un magnifico centro del argelino Ghoulam, para colocar el 1-0 con una magnifica definición, indetenible para Rafael. El partido se destapó muy rápido, pero se mantuvo el desarrollo que uno esperaba en la previa. Los napolitanos encerraron a sus rivales en su área y solo los dejaron salir cuando el árbitro terminó la primera mitad. Sin opresión, Insigne marcó la diferencia desde la banda izquierda aprovechando las triangulaciones que realizaba junto a Ghoulam y Hamsik, pero sin la precisión necesaria de cara al arco rival para aumentar la ventaja. La sobrepoblación de defensores dentro del área y la mala suerte dejaron al Nápoles en ventaja solo por 1-0 en un encuentro totalmente controlado desde el desarrollo.

FOTO: NAPOLI

En la segunda mitad no hubo cambio de libreto. Los locales dominaron a un sumiso Cagliari, que yacía tranquilo con un resultado tan corto en su contra pero, como en la primera mitad, Ghoulam asistió de nuevo a Dries Mertens para anotar el 2-0. Misma fórmula con mismo resultado. El encuentro se terminaba de inclinar para los de Sarri, quienes pese a controlar cada faceta del juego no se sentían cómodos con la mínima diferencia en el marcador. Con el 2-0, Cagliari se atrevió a buscar más el arco de Reina y terminó sufriendo las consecuencias de darle espacios a un equipo que los detecta de una manera exquisita. Lorenzo Isigne, después de una pase divino de Mertens, definiría de manera excelsa para dejar sin oportunidades a un desolado Rafael y marcar el 3-0.

Con el resto del partido como un mero trámite para el árbitro, los visitantes decidieron buscar, con sus escasos recursos, una razón para festejar pese a la derrota, lo consiguieron por intermedio del brasileño Farías, después de un pase de su compatriota Joao Pedro, para batir a Pepe Reina en la última jugada el partido. Otra victoria para los napolitanos, que siguen soplándole la nuca a la Roma en la lucha por entrar de manera directa a la próxima Liga de Campeones.