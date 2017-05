Allegri: "Nos hemos precipitado demasiado"

Google Plus

Allegri durante el encuentro | Foto: Juventus

Primer punto de partido desperdiciado para Massimiliano Allegri en el Derby della Mole, en la lucha por la consecución del que sería su sexto campeonato liguero consecutivo. El partido resultó complicarse más de la cuenta para los locales cuando, a pesar de dominar con claridad y tener más ocasiones de peligro, el Torino se ponía por delante a los ocho minutos de volver del túnel de vestuarios por medio de Ljajic. A los pocos minutos Acquah se marcharía camino de las duchas tras una doble amarilla y fue cuando el asedio local fue total, viéndose recompensado en el minuto 92 con un gol del argentino Higuaín que acerca un poco más –aunque no definitivamente- el Scudetto.

Las primeras declaraciones de Massimiliano Allegri fueron dedicadas a ese hecho: "Este punto debe ser considerado como un buen punto, es un punto ganado y no dos perdidos. Vamos a tratar de cerrar el campeonato en Roma porque allí estarán los tres puntos que necesitamos para conseguir la hazaña", dijo el italiano, a lo que añadió: "Nuestros competidores deben ganar sí o sí, en el momento que se dejen puntos por el camino tendremos el campeonato casi en nuestras manos, esa situación puede desgastar psicologicamente a nuestros rivales por el título".

Posteriormente pasó a hablar de un aspecto del juego que no le gustó demasiado durante el devenir del encuentro: "Hemos jugado un buen partido pero ha habido algo que me ha preocupado, hemos pecado demasiado de nerviosismo, queríamos cerrar el partido cuanto antes para celebrar y el exceso de prisa nos ha costado un gol, para los siguientes partidos espero que el equipo juegue con más calma, debemos aceptar que el gol tarde en llegar y no apresurarnos en buscarlo con ansia".

Para terminar el técnico italiano ha hecho una valoración general de los jugadores: "Pensar en completar una temporada tan exigente sin fondo de armario es una auténtica locura, por eso tenemos una de las plantillas más completas de Europa y nos podemos permitir el lujo de realizar rotaciones en ciertas áreas del terreno de juego. Estoy muy contento con el trabajo de los muchachos y con la respuesta de los menos habituales dentro del terreno de juego".