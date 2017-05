Previa Inter - Sassuolo: nuevo estratega, mismas intenciones

Google Plus

Imagen último juego entre Inter y Sassuolo / Foto: Inter.it

Tras destituir de su cargo a Stefano Pioli, ahora el Inter de Milán disputará las últimas fechas de la Serie A, teniendo como entrenador a Stefano Vecchi, quien venía fungiendo como Director Técnico en las categorías inferiores. Bajo el mando de Vecchi, la escuadra Nerazzurri, buscará quedar en una mejor posición, la cual los pueda de cierta forma colocar en puestos de Europa League.

El cuadro de Inter llega a su enfrentamiento con Sassuolo, tras perder ante el Genoa por 1 a 0. Cabe destacar que no consigue un triunfo desde la jornada 28, cuando derrotó con increíble goleada de 7 por 1 al conjunto de Atalanta.

Stefano Vecchi dirigiendo al equipo en el entrenamiento | Foto: inter.it

Vecchi mencionó que no cuentan con mucho tiempo, pero si con la esperanza de encontrar un grupo que quiera darlo todo. Así mismo el estratega espera que los jugadores den todo en estas últimas fechas. Acerca de jugar la Europa League, Stefano dijo que no depende sólo de ellos, pero tendrán que tratar de ganar tantos juegos como sea posible. Deberán de terminar la temporada de una manera positiva y digna, teniendo en cuenta que tratarán de llegar a Europa hasta el último día. Espera que los resultados no vayan en contra de la calidad real de sus jugadores. Añadió que Sassuolo es un buen equipo, organizado y sobre todo que juega con la cabeza clara. “Quiero ver que mis jugadores en el campo muestren lo que pueden hacer”, mencionó el estratega Stefano Vecchi al término de los entrenamientos previos al encuentro ante Sassuolo.

Icardi celebra uno de sus goles en la victoria de Inter 7-1 sobre Sassuolo | Foto: inter.it

Últimos enfrentamientos

Aún vive en la memoria de los aficionados del Inter la escandalosa victoria de 7-1 ante su ahora rival en el 2014, y en donde los autores de los goles fueron Icardi y Osvaldo (2), ambos con doblete, mientras que Kovacic y Guarin, con un tanto respectivamente, completaron la goleada ese día.

El último enfrentamiento entre ambos conjuntos sucedió en el mes de diciembre del año anterior y el resultado fue favorable para el conjunto de la ciudad de Milán por marcador de 1 a 0, todo gracias al gol anotado por Antonio Candreva al minuto 2 de la segunda mitad.

El equipo de Sassuolo, vive una temporada regular, por lo que actualmente están ubicados en el sitio 14 de la tabla general. En el partido de la jornada anterior el cuadro Neoverdi empató a dos, con lo cual acumula sus últimos cinco encuentros en calidad de invicto.

Los dirigidos por el ex futbolista Eusebio Di Francesco, cuentan entre sus filas con Grégoire Defrel, quien es el máximo artillero de la escuadra con 9 anotaciones, empatado con la joven figura de Juventus, Paulo Dybala. Domenico Berardi y Loreno Pellegrini, son otras de las figuras de Sassuolo, ya que ambos cuentan con 6 asistencias y han ayudado a que su equipo consiga mejores resultados.

