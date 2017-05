Once de oro de la jornada 36 en la Serie A

Google Plus

El Nápoles endosó cinco al Torino | Foto: Nápoles

A falta de dos jornadas para la conclusión del campeonato liguero italiano todavía quedan varios frentes abiertos. El primero y más importante es el del campeonato, pues el Juventus de Massimiliano Allegri perdió la oportunidad de llevarse el Scudetto tras perder 3-1 frente al Roma. Otro de los frentes es la lucha por Europa en la que parece destacar el Milan tras el empate a uno logrado en Bérgamo y la derrota del Inter por 1-2 frente al Sassuolo, aunque la Fiorentina parece haber despertado tras ganar 3-2 al Lazio y podría complicar esa clasificación. El último de ellos es el descenso ya que el Empoli perdió 3-2 frente al Cagliari y el Crotone les recortó distancia al ganarle 1-0 al Udinese.

Portero

Alex Cordaz (Crotone)

La situación en Crotone hace unas jornadas parecía destinada al descenso hacia la Serie B, pero una serie de buenos resultados ha hecho que a falta de dos jornadas para el final de la temporada el equipo siga aspirando a la salvación estando un solo punto por detras del Empoli -aunque deben enfrentarse a Juventus y Lazio en las dos últimas fechas del torneo-.

El domingo el equipo ganó 1-0 al complicado Udinese -que ha ganado a equipos como el Milan esta temporada- mientras que el Empoli perdió 3-2 frente al Cagliari, gran parte de responsabilidad en esa victoria tuvo el veterano portero italiano, que gracias a sus paradas ha logrado estar en este once de oro en otras ocasiones. Partido muy completo del italiano para que toda la ciudad calabresa sueñe con la permanencia en su primer año en la élite del fútbol italiano.

Cordaz celebrando la importante victoria | Foto: Getty Images

Defensas

Andrea Conti (Atalanta)

Atalanta y Milan se enfrentaban el sábado en uno de los partido más importantes de una jornada plagada de ellos debido a que por él pasaban las aspiraciones europeas de los de Montella y la consecución definitiva de la clasificación para los de Gasperini. El partido acabó en tablas haciendo que lo primero siguiese vivo y lo segundo se confirmase definitivamente.

El autor del gol bergamasco fue el carrilero Andrea Conti, que se mantuvo impasible e incansable percutiendo continuamente por la banda derecha y siendo un auténtico quebradero de cabeza para los jugadores rossoneros. Su diana quedará marcada en la memoria colectiva como el gol que dio al equipo la clasificación europea tras una histórica temporada.

Kalidou Koulibaly (Nápoles)

El comandante de la defensa napolitana siempre juega bien y son muy pocas las ocasiones en las que el senegalés no hace un buen partido, eso es debido a su gran capacidad de anticiparse a los rivales y de marcar en ataque, lo primordial en el equipo de Sarri debido a lo adelantado que juegan en el campo.

Contra el Torino le tocó bailar con la más fea, y es que su compañero de baile fue ni más ni menos que Andrea Belotti pero su gran labor defensiva ayudó a neutralizar al Gallo y, por ende, a que el conjunto local no tuviera muchas oportunidades de real peligro en contra de la portería de Pepe Reina.

Koulibaly frenó a Belotti todo el partido | Foto: Getty Images

Andrea Rispoli (Palermo)

En Palermo queda poco que salvar debido a la relegación matemática a la segunda división italiana tras la pasada jornada. La temporada ha sido mala y los escasos 23 puntos obtenidos tras 36 jornadas disputadas así lo demuestran, pero en el partido frente al Génova se pudo ver una muy buena actuación individual digna de entrar entre las mejores de la jornada.

El defensor italiano fue el protagonista del partido dominical ya que, además de anotar el único gol del partido en el minuto 13, se mantuvo imperial en la defensa durante todo el encuentro dando motivos a equipos como el Sporting de Portugal para haber puesto el ojo en él, y es que a sus 28 años a este defensor le queda mucho por decir todavía.

Rispoli luchando con Laxalt por el balón | Foto: Getty Images

Emerson Palmieri (Roma)

La banda izquierda de Roma parece estar a buen recaudo bajo el nombre del brasileño nacionalizado italiano, y es que a sus 22 años está cuajando una muy buena temporada habiendo completado 23 partidos con el conjunto capitolino, situación que ha promovido que equipos como el Milan pongan sus ojos en él -debido en gran parte a la posible salida de De Sciglio-.

En la victoria por 3-1 frente a la Juve no participó anotando ningún gol ni tampoco dio ninguna asistencia, pero no solo esos factores hacen que un jugador haya hecho un buen o mal partido. Emerson no se cansó de percutir la banda de Lichtsteiner y Cuadrado apoyándose en sus subidas hacia terreno de juego romanista y con la ayuda de El Shaarawy, por lo que Allegri decidió buscar una solución metiendo a Dani Alves y Marchisio para tapar, pero ni siquiera así fueron capaces de parar al percutor italobrasileño.

Emerson festejando con El Shaarawy | Foto: Roma

Centrocampistas

José Callejón (Nápoles)

El extremo derecho español sigue haciendo de las suyas en el país transalpino desde su salida del Real Madrid con la continua responsabilidad de desbordar y hacer daño a los laterales rivales partido sí partido también.

Callejón es quien se diferencia en el tridente ofensivo de los napolitanos y es determinante cuando los partidos comienzan a entrar un momento del partido complicado donde el rival decide presionar arriba. Con sus dos goles contra el Torino, lideró la goleada de los de Sarri en un partido brillante.

Callejón contento tras su gol | Foto: Nápoles

Radja Nainggolan (Roma)

El belga ha conseguido una progresión mucho más que notable esta temporada, progresión visible por la cantidad de veces en las que el belga a logrado entrar en el once de oro -hasta en tres ocasiones desde que se realiza-. El feroz centrocampista de la Roma ya ha dejado de ser un jugador tosco e irregular para convertirse en un absoluto todocampista, fiable y líder de un centro del campo que ha puesto la marcha directa a la Champions League.

En la noche del domingo resultó estar en modo estelar a lo largo y ancho del campo; cubriendo, robando, creando y además ofreciendo grandes detalles técnicos. Culminó su partido con una llegada fantástica, tras una pared con Salah, que le permitió fusilar a Buffon y poner el definitivo 3-1 en el marcador.

Nainggolan bromeando tras su gol | Foto: Roma

Marcus Rohdén (Crotone)

La victoria del Crotone al Udinese resultó vital para las aspiraciones de salvación del equipo. Si esta se dio fue, además de por la anteriormente mencionada actuación de Cordaz, por el solitario gol que reinó en el marcador desde el minuto 18.

El centrocampista sueco Marcus Rohdén marcó en la tarde del domingo uno de los goles más importantes en la historia del Crotone, un gol que deja la puerta entreabierta para el milagro de la salvación a la espera de que Juventus y Lazio se confíen contra ellos y del mismo modo sean Atalanta y Palermo los que ejerzan de verdugos ante el Empoli

Rohdén celebrando con el equipo | FOto: Getty Images

Gerard Deulofeu (Milan)

Si el anterior puesto en el once de oro ha estado debido a un gol importante este no es menos, ya que de no ser por la diana obtenida en el 88 el Milan estaría empatado a puntos con la Fiorentina de Paulo Sousa.

El partido frente a la revelación de la temporada iba a ser muy complicado y en Milán todos eran conscientes de ello, lo que nadie esperaba es que se pusiese cuesta arriba justo antes del descanso, en un momento clave anímicamente para los visitantes. Fue entonces cuando el extremo español se puso el mono de trabajo y realizó una muy buena segunda parte que acabó culminando con un agónico gol para poner el empate definitivo en el electrónico, un empate que ponía al Milan con 60 puntos, a uno de la Fiorentina.

Deulofeu a punto de conseguir el agónico empate | Foto: Milan

Delanteros

Pietro Iemmello (Sassuolo)

El popular dicho futbolístico de "entrenador nuevo, victoria segura" no funcionó en las filas del Inter de Milán tras la destitución de Pioli y el consiguiente ascenso de Vecchi desde el Primavera. El equipo lleva cuatro derrotas consecutivas y parece haber perdido definitivamente el rumbo europeo.

El verdugo del equipo neroazzurro en la tarde del domingo fue el ariete neroverdi Pietro Iemmello que, a pesar de no ser titular indiscutible en el equipo dirigido por Eusebio Di Francesco, logró con dos zarpazos quitarse de encima en el Giuseppe Meazza a uno de los equipos más temibles de la historia italiana. De nada sirvió el posterior gol de Éder, pues el delantero del Sassuolo ya había disparado dos veces su revólver goleador.

Iemmello celebra con Peluso tras derrocar al Inter | Foto: Sassuolo

Dries Mertens (Nápoles)

El delantero belga sigue demostrando ser el jugador con el mejor estado de forma del conjunto dirigido por Maurizio Sarri desde el inicio de temporada como falso nueve dentro del 4-3-3 impuesto por el técnico italiano y así lo demostró una vez más frente al Torino.

Mertens anotó un gol en la goleada del Nápoles 5-0 contra el Torino en un partido donde los visitantes dominaron a placer con su tridente ofensivo en estado de gracia. Con ese gol, el belga llega a las 25 anotaciones en la actual temporada de la Serie A, solo dos por debajo del bosnio Edin Dzeko. Dio además dos pases de gol, siendo uno de los jugadores más completos y polifacéticos de todo el campeonato.

Mertens festeja la goleada con el trío mortal napolitano | Foto: Nápoles

Formación

La formación elegida para el once -a diferencia de jornadas anteriores donde han sido menos convencionales- es una clásica 4-4-2 muy ofensiva por las bandas ya que los laterales y volantes funcionaron como carrileros o extremos en sus respectivos partidos.