Previa Chievo - Roma: Volver a ganar o evitar el alirón

Inglese y Vermaelen disputando un balón en el partido de la primera vuelta, que los romanos ganaron por 3-1 / Foto: AS Roma

En las últimas jornadas de liga, es frecuente que se jueguen partidos con un mismo guion: mientras que un equipo no se juega nada, el otro se lo juega todo. Y, justamente, es lo que pasará mañana en Verona. Los locales ya han conseguido la permanencia matemática y la victoria significaría despedirse de su afición con una sonrisa pero para los visitantes, el partido de mañana es fundamental: dependiendo del resultado del Nápoles, la AS Roma ya podría certificar el acceso directo a la Champions League la próxima temporada y si la Juventus no gana, incluso podría luchar por el título de liga en la última jornada.

Una victoria para despedirse de la afición

Con 43 puntos, el Chievo seguirá en la Serie A una temporada más. Con 12 victorias, 7 empates y 17 derrotas, los hombres de Maran ocupan la decimocuarta posición en la clasificación de liga y la victoria solo les valdría para despedir la temporada ante su afición con el mejor sabor de boca: matemáticamente, solo pueden subir hasta la décima posición o bajar hasta la decimoquinta.

La temporada actual ha sido un tanto irregular para el equipo de Verona, y es que si empezó con tres victorias, un empate y una derrota en los primeros cinco partidos de liga, también atravesó unas semanas de crisis cuando perdió contra Roma, Atalanta, Inter y Fiorentina o, más recientemente, cuando solo ha podido sumar cinco puntos de los últimos veinticuatro en juego. Aun así, la directiva del equipo italiano no ha decidido prescindir de los servicios de su entrenador, Rolando Maran, en ningún momento y el técnico italiano está a punto de finalizar su tercera temporada como entrenador del Chievo.

En la Coppa Italia, el equipo italiano quedó eliminado en los octavos de final cuando perdió en el Artemio Franchi ante la Fiorentina por 1-0 y, además, tampoco podrá igualar sus números ligueros de la temporada pasada, ya que terminó en novena posición con cincuenta puntos, una cifra que no podrá igualar si gana los dos partidos que le quedan: llegaría a los cuarenta y nueve.

Fabrizio Cacciatore, uno de los jugadores más partidos de titular ha jugado con los locales / Foto: AC Chievo Verona

Una victoria para seguir soñando

Pero a diferencia de los locales, el partido de mañana es como una final para los visitantes. Con 81 puntos, la AS Roma ya ha confirmado de forma matemática su presencia en la Champions League la temporada que viene pero, eso sí, aún no ha cerrado si esta será de forma directa o tendrá que jugar la ronda previa.

Actualmente, los romanos son los segundos clasificados de la Serie A, a cuatro puntos del líder, la Juventus, pero con tan solo un punto de ventaja con el Nápoles, el tercer clasificado y que también juega mañana ante la Fiorentina. Ganando contra el Chievo y con una derrota del Nápoles, los romanos cerrarían, también matemáticamente, su pase para la fase de grupos de la Liga de Campeones y si la Juventus tampoco consigue ganar su partido del domingo ante el Crotone, decimoctavo clasificado y que se está jugando la permanencia, el equipo de Spalletti aún tendría posibilidades de ser campeón de liga en la última jornada.

Eliminado en octavos de final de la Europa League ante el Olympique de Lyon y en las semifinales de Coppa Italia ante la Lazio, el título de la Serie A es el último cartucho que les queda a los romanos para no despedir la temporada en blanco y asegurar la continuidad de su entrenador, Luciano Spalletti que, tal y como ha remarcado muchas veces "si no ganamos nada, me iré".

Además, el partido de mañana podría ser el último partido que el mítico jugador de la Roma, Francesco Totti, juegue como visitante con la camiseta de los romanos aunque, en rueda de prensa, Spalletti no ha confirmado si Il capitano tendrá minutos mañana.

Francesco Totti en un entrenamiento reciente con los romanos / Foto: AS Roma

Antecedentes

El antecedente más reciente entre los dos conjuntos es el partido de la primera vuelta, que ganaron los romanos por 3 goles a 1. En la temporada pasada, Chievo y Roma empataron en la ida 3-3 en un emocionante partido donde los romanos se llegaron a poner dos veces por delante en el marcador pero los de Verona consiguieron poner el 3-3 faltando cinco minutos para el final del encuentro.

Eso sí, de los últimos once partidos entre los dos equipos, el balance es claramente favorable a la AS Roma: los romanos han ganado seis encuentros, han empatado tres y el Chievo solo ha ganado dos, ambas victorias en la temporada 2012-2013.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador de los locales, Ronaldo Maran, ha comparecido en rueda de prensa este mediodía. En ella, ha remarcado que el de mañana es el último partido de su equipo en el Bentegodi esta temporada y que "queremos dar la mejor despedida para nuestros aficionados". Además, el italiano también ha reconocido que será difícil ganar a los romanos pero que la victoria pasa por ser compactos.

Ronaldo Maran en una rueda de prensa reciente / Foto: AC Chievo Verona

El entrenador de la AS Roma, Luciano Spalletti, también ha comparecido ante los medios y ha dejado declaraciones interesantes. El italiano ha elogiado a su rival, que lo ha definido como "rápido, con calidad y con una identidad muy clara y precisa". También se le ha preguntado sobre las posibilidades que tiene su equipo de ganar el Scudetto, pero el entrenador romano le ha quitado importancia afirmando que la Champions League "es una de las cosas más bellas del fútbol". Tampoco se ha podido ir sin hablar de su futuro, declarando que no le molestan los últimos rumores sobre los nombres que el club baraja para sustituirle si deja la Roma al final de temporada y, sobre Totti, ha subrayado que "es el símbolo de nuestro equipo, una leyenda, pero tengo que pensar en ganar".

Luciano Spalletti en la rueda de prensa de este mediodía / Foto: AS Roma

Convocatorias y posibles alineaciones

´La convocatoria de los locales la forman: Bressan, Sorrentino, Seculin, Spolli, Gamberini, Cesar, Gobbi, Sardo, Frey, Cacciatore, Troiani, De Guzman, Radovanovic, Izco, Castro, Birsa, Bastien, Kiyine, Depaoli, Gakpè, Pellissier, Inglese y Vignato.

Los visitantes viajarán con: Alisson Becker, Bogdan Lobont, Wojciech Szczesny, Konstantinos Manolas, Emerson Palmieri, Mario Rui, Federico Fazio, Thomas Vermaelen, Bruno Peres, Juan Jesus, Antonio Rudiger, Gerson, Daniele De Rossi, Diego Perotti, Clement Grenier, Kevin Strootman, Radja Nainggolan, Leandro Paredes, Stephan El Shaarawy, Mohamed Salah, Edin Dzeko y Francesco Totti.