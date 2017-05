Previa Juventus - Crotone: no hay triplete sin doblete

Google Plus

Partido trampa el que le espera a la Juventus de Massimiliano Allegri mañana en el Juventus Stadium. La Vecchia Signora deberá sumar los tres puntos si quiere definitivamente cerrar el campeonato y poder así centrar todas sus fuerzas en la esperada final de la Champions League.

Sobre el papel, podría parecer un partido sencillo ante el antepenúltimo clasificado, y con todas las motivaciones que tendra el equipo de Turín para adjudicarse el segundo título de la temporada en tan solo cinco días; ya que viene de derrotar a la Lazio, el miércoles pasado, en la final de la Coppa Italia, adjudicándose así el trofeo por tercera vez consecutiva, algo nunca antes conseguido por ningún equipo en Italia. El sexto 'Scudetto' consecutivo, de lograrlo, también sería una proeza no conseguida anteriormente en el país de la bota; y es que la Juventus en estos últimos años parece dispuesta a romper con todos los registros del país transalpino.

Sin embargo, enfrente estará un Crotone que no viene precisamente de turismo a Turín, como se podría haber esperado hace unos meses cuando el equipo parecía sentenciado a la Serie B italiana. Lejos de eso, el equipo de Nicola, ha conseguido rehacerse obteniendo en el último mes de competición resultados propios de un equipo de la parte de arriba de la tabla.

Ésto, unido a los catastróficos resultados de Genoa y Empoli, equipos que se jugarán junto al Crotone esa plaza de descenso que queda libre, ha hecho que los rossoblú lleguen más motivados que nunca al partido del Juventus Stadium. Por lo tanto, un encuentro que a priori estaba señalado como prohibitivo en el calendario, puede resultar clave en sus aspiraciones. El problema, es que la Juventus no consiguió cerrar su objetivo el pasado fin de semana en Roma, por lo que no habrá posibilidad en que los locales bajen la guardia en ningún momento.

Ganar para celebrar

Una vez lograda la duodécima Coppa de Italia, el club no organizó ningún tipo de festejo, consciente de la importancia del partido que se disputará mañana y que puede dar como resultado otro título. En caso de obtenerlo, sí parece, por algunas declaraciones dejadas por su técnico Allegri, que habrá tiempo para las celebraciones de ambos títulos. En principio Allegri no aplicará ningún tipo de rotación, excepto el todavía lesionado Khedira, que será sustituido por Marchisio, demostrando que no quiere que la consecución del campeonato de Italia se retrase más allá de esta semana.

Respecto a los futbolistas que saltaron al césped frente a la Lazio en la final de copa, solo Neto (portero de la copa) y Rincón deberían desaparecer del once inicial para dejar paso a Buffon y Pjanic (sancionado contra la Lazio) respectivamente. Quizás la única duda sería dar entrada al colombiano Juan Cuadrado en la banda derecha por Andrea Barzagli, que disputó los 90 minutos el miércoles pasado, retrasando la posición de Daniel Alves al lateral derecho.

Teniendo en cuenta que el Crotone podría realizar un partido defensivo, esperando su oportunidad al contragolpe, el extremo colombiano podría resultar, acompañado por esa banda derecha de las subidas de Alves, más útil para abrir esa defensa del equipo visitante. No quiere relajaciones el míster, a pesar de que su equipo no conoce todavía la derrota en el Juventus Stadium esta temporada, en ninguna de las tres competiciones que ha disputado.

Mucho más que una victoria

Para el Crotone, no solo serían tres puntos, que tanto ha costado conseguir durante toda la campaña en Serie A. Para el conjunto de Nicola, sería ganar al mejor equipo de Italia y a uno de los mejores, sino el mejor, de Europa, para en caso de descenso despedir la máxima categoría de la mejor manera posible.

Pero sobre todo, en caso de conseguir la gesta, podría significar la permanencia, que aunque no matemática, si podría ver como adelanta en la clasificación a sus rivales directos a falta de una jornada para finalizar el campeonato. El entrenador parece que podrá contar finalmente con Nalini, recuperado de sus problemas muscolares. Sin embargo, no contará con Stoian que ha dado por concluida su temporada. En ataque parece dispuesto a comenzar el encuentro con Falcinelli y Trotta, con Tonev esperando su oportunidad desde el banquillo.

Precedentes

Precisamente cuando se cumplen 10 años del ascenso de la Juventus de la Serie B a la Serie A, tras haber sido descendida por temas administrativos, recordamos el único precedente entre Juventus y Crotone en la ciudad de Turín, que se disputó estando ambos conjuntos en la segunda categría italiana.

El encuentro se disputó en el Olímpico de Turín, estadio donde la Juventus disputaba sus encuentros antes de inaugurar el actual Juventus Stadium, en la temporada 2006/2007 y finalizó con un contundente 5-0 para los bianconeri. A los iniciales goles de Nedved y Balzaretti, se unió el triplete de Alessandro Del Piero en una cómoda tarde para los locales.

