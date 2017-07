Guerra entre Borja Valero y la Fiorentina

Borja Valero en el Inter 4-2 Fiorentina / Foto: ACF Fiorentina

Todo parece apuntar que Borja Valero abandonará la Fiorentina en las próximas horas. El jugador español, de 32 años, se encuentra en medio de la polémica después de que se haya filtrado un audio de Whatsapp -que le envió a un seguidor- donde llega a asegurar que, seguramente, se irá de la Fiorentina.

En el audio, que se ha filtrado a varios medios de comunicación, se puede escuchar como el mediocentro madrileño llega a decir que, aunque su salida del equipo toscano no es segura al cien por cien, "me iré porque me han tocado los cojones, me han hecho llorar y me han quitado el sueño durante las últimas dos semanas".

En el mismo mensaje de voz, Valero también habla de los aficionados florentinos, "a los que los quiero y les he demostrado mucho", y es que desde que llegó a Florencia en 2012, el español se ha hecho indiscutible y es uno de los jugadores más queridos por la afición.

Borja Valero en acción en el Fiorentina 3-3 Genoa CFC / Foto: ACF Fiorentina

Valero también ha querido dejar claro, en el mismo audio, que aún no ha firmado con ningún equipo y como que todavía es jugador de la Fiorentina hay ciertas cosas que aún no puede declarar, pero que "cuando pueda hablar, lo primero que voy a hacer será hacer una rueda de prensa para explicarlo todo".

A partir de esta situación, varios medios italianos que apuntan que el próximo destino del mediocentro español será el Inter de Milán, que pagará unos siete millones de euros a la Fiorentina.

Eso sí, la filtración del audio no ha gustado al conjunto florentino, que emitió anoche un comunicado oficial donde anunció que "después del mensaje de voz de Borja Valero que se ha distribuido a diferentes medios, la ACF Fiorentina ha decidido dejar el caso en manos de sus representantes legales".