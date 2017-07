Cerci refuerza al Hellas Verona

Google Plus

Cerci posando con la elástica del Hellas Verona | Foto: Hellas Verona

Cerci regresa a Italia, tierra donde ha desarrollado prácticamente la totalidad de su carrera deportiva. Así lo ha confirmado el conjunto veronés en un comunicado oficial. A sus 29 años y tras unas temporadas algo dubitativas en las que su nivel de progresión se ha visto estancado, el extremo italiano vuelve a la Serie A para coger ritmo competitivo, para volver a sentirse futbolista.

El Hellas Verona tan solo ha estado una temporada en la Serie B tras el contundente descenso sufrido hace dos campañas, y ahora necesita armar una plantilla competitiva para poder lograr la permanencia. El futbolista, natural de Velletri, ha disputado tan solo 37 partidos en los últimos tres años, por lo que su estado físico y técnico es ahora mismo una incógnita.

Tras despuntar en las filas del Torino hace cuatro temporadas, anotando trece goles y realizando un año muy destacado, el técnico argentino Diego Pablo Simeone se fijó en el jugador italiano, incorporándolo para sus filas en el club Atlético de Madrid. No obstante, su adaptación al equipo no fue buena y acabó jugando una temporada y media como cedido en el AC Milán, donde pese a no destacar pudo tener una continuidad.

Cerci se lesionó a finales de la pasada temporada, lo que le hizo regresar a Madrid para estar prácticamente inactivo hasta principios de año. Apenas tuvo minutos hasta final de temporada, quedando desvinculado del club español el pasado mes de junio. Ahora el Hellas Verona se hace con sus servicios y solo queda ver cómo reacciona el futbolista a la vuelta a la regularidad en los terrenos de juego, donde si vuelve a dar el mejor nivel puede ser uno de los puntales de la próxima campaña en un equipo que espera no cometer los mismos errores del pasado.