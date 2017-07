Borja Valero aclara su traspaso al Inter

El culebrón del verano en Florencia ha tocado a su fin. Borja Valero vestirá la camiseta nerazzurri la próxima campaña. En su presentación podemos ver que sus últimos meses en Florencia no fueron los mejores. Las diferencias con la directiva viola ha sido el detonante para que Borja cambie de aires con destino Milán.

Pregunta: El Inter ha sido el equipo que más fuerte ha pujado por ti, son los que más interés han mostrado.

Respuesta: Después de estos meses de problemas con la dirección deportiva de la Fiorentina, tenía que cambiar y quiero hacer todo lo posible para devolver la confianza de que los funcionarios del Inter han tenido en mí.

P: ¿Porqué decidió dejar la Fiorentina?

R: Nunca me hubiera ido de Florencia, pero después de los problemas con la directiva era casi imposible. Quiero hacer lo mejor para un equipo importante como el Inter.

P: ¿Que opina de Spalletti como entrenador?

R: Es un gran entrenador y lo demostró en su carrera. Espero ser importante para él dentro y fuera del campo. Tengo experiencia y puedo ser una ayuda para los más jóvenes.

P: Dijo que llevaba dos semanas sin dormir, incluso llegando a llorar por los problemas con la Fiorentina.

R: Los problemas con la Fiorentina están relacionados con la gestión del club, que no ven las cosas como yo. También hay que pensar en sí mismo.

P: ¿Cuál es su papel ideal?

R: Soy un jugador versátil. Puedo jugar en cualquier lugar en el centro del campo, por delante o por detrás. Me gusta jugar al fútbol.

P: ¿Qué recibimiento espera en su vuelta a Florencia con el Inter?

R: Espero la mejor de las bienvenidas. Di todo lo que pude en cinco años en Florencia, pero respetaré las decisiones que los aficionados de la Fiorentina toman.

P: Astori dijo que si quería, podía quedarse en la Fiorentina. ¿Cómo responde usted?

R: Se debe hablar de las cosas que sabe, no de las cosas que no conoces. Respeto todas las opiniones. Me podría haber quedado, pero la situación era insostenible. No había ningún sentimiento entre yo y la dirección deportiva.

P: ¿Qué le faltó a Borja para recalar en la Roma la temporada pasada?

R: No sé si había interés de la Roma, pero en estos días nunca he tenido problemas con la dirección deportiva del Inter y si me hubiesen llamado, habría dicho que no.

P: ¿Qué opina de la plantilla del Inter?

R: Es una plantilla muy fuerte. Spalletti tiene una dura decisión para hacer el once inicial. Esperemos llegar lejos esta campaña.

P: ¿Qué le parece la dupla Borja-Gagliardini en el centro del campo interista?

R: La elección depende del entrenador. Voy a dar todo por esta camiseta y me dejaré la piel en cada entrenamiento para que Spalletti confíe en mí en el centro del campo.

Estas han sido las primeras palabras de Borja Valero como jugador del Inter de Milán. El equipo de Spalletti sigue reforzándose de lujo y cuenta con la experiencia del español en el centro del campo.