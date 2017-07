El nuevo centrocampista del Milan

Foto: @JornadaFichajes

El AC Milan sigue con su particular mercado de fichajes. Con el fichaje de Bonucci ya oficial esta tarde de viernes 14 de julio, el Milan consiguió así su octavo fichaje, ahora la llegada de Biglia coloca al cuadro rossonero con nueve llegadas. La operación se ha cerrado en 17 millones de euros, más tres en cuestión de primas para la Lazio. Firma por tres temporadas y es el traspaso más caro que ha vivido el centrocampista argentino en su carrera deportiva.

"La transferencia a Milan fue una elección mía. En Lazio no me han tratado mal y les agradezco mucho a los tifosi, con los cuales no he tenido ningún problema. Los motivos de mi partida no los hago públicos porque son cosa mía. Pero quiero aclarar que no ha habido ningún problema con el Mundo Lazio", señala Biglia para dejar claro que su salida no es por problemas con el cuadro del Stadio Olímpico.

Este medicoentro defensivo de 31 años vive así el quinto traspaso de su carrera. Jugó en Argentinos Juniors e Independiente en Sudamérica, el Anderlecht fue su primer equipo europeo antes de la Lazio en la que ha pasado cuatro años. Es titular con la Selección de Argentina con la que ha perdido las dos Copa Américas jugadas ante Chile.

Noveno fichaje oficial que se suma a una lista cargada de nombres importantes: Borini (Sunderland), Ricardo Rodríguez (Wolfsburgo), Musacchio (Villarreal), Kessie (Atalanta), Conti (Atalanta), André Silva (Oporto), Bonucci (Juventus) y Calhanoglu (Bayer Leverkusen). Pero si no fuese suficientes con nueve altas, aún quedan varios jugadores que pueden llegar a la entidad de San Siro como son el delantero centro de la Fiorentina Kalinic, el delantero del Torino Belotti, o el jugador estrella y delantero del Borussia Dortmund Aubameyang. Otros nombres como Matuidi o Balde Diao Keita ya han sido descartados.