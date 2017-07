Douglas Costa: “He llegado a la Juve en el momento adecuado”

Douglas Costa posa con la camiseta de la Juve | Foto: Juventus

Tras una temporada casi perfecta y con el mal sabor de boca de la derrota en la final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, la Vecchia Signora ha presentado a uno de sus fichajes estrella de cara al próximo curso. Se trata del brasileño Douglas Costa, que ha desembarcado en Turín por seis millones de euros como cedido hasta la temporada que viene, procedente del Bayern.

Este lunes ha sido presentado y compareció ante los medios de comunicación. Entre los más destacado, Costa alabó el nivel del equipo juventino. “La Juve es un gran equipo que siempre me ha gustado ver, porque tiene un juego de alto nivel. En cuanto he tenido oportunidad de formar parte de ello no he desaprovechado la ocasión”.

"La liga italiana me gusta mucho, es un fútbol físico, donde hay mucho contacto y me adaptaré deprisa” Tras su paso por la liga ucraniana y su llegada hace dos temporadas a la Bundesliga, Costa tendrá ahora que adaptarse al campeonato italiano, el cual parece motivarle. “La liga italiana me gusta mucho, es un fútbol físico, donde hay mucho contacto y me adaptaré deprisa”. Douglas también es consciente de la importancia que tiene la Juventus a nivel mundial. “Vidal es un gran amigo mío y me ha explicado lo grande que es la Juve y el seguimiento que tiene todo el mundo”.

En cuanto a su posición sobre el terreno de juego, Costa explicó su versatilidad en la zona de arriba, donde se desenvuelve muy bien. “En el Shakthar jugaba por la derecha y en el Bayern por la izquierda. Aún no sé mi posición aquí, pero no habrá problemas. Este equipo está hecho para ganar, ha llegado dos veces a la final de la Champions en los últimos tres años y creo que he llegado en el momento adecuado”.

A raíz de Gonzalo Higuaín el brasileño se mostró muy satisfecho de poder jugar a su lado. “Es un delantero formidable y creo que juntos podremos marcar muchos goles, podemos compenetrarnos muy bien”. Sin duda y tras la salida de Bonucci, la llegada de Douglas Costa mantiene el objetivo de una Juventus que la temporada que viene volverá a intentar ganar todas las competiciones.