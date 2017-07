Listo el calendario para la  temporada de la Serie A 2017/18

Juventus, campeón del torneo anterior. Foto: Getty Images

La Juventus de Turín, actual campeón será el encargado de abrir el telón del torneo local cuando enfrente en casa al Cagliari, quien terminó la campaña pasada en el puesto 12. Por su parte la Roma, subcampeón anterior y uno de los llamados a terminar con la tiranía de los bianconeros, abrirá la competencia contra el Atalanta. Napoli debutará como visitante ante el recién ascendido Hellas Verona, mientras que el nuevo Milán visitará el campo del Crotone en la primera semana.

Pero quizá ningún partido de la jornada inaugural genere tanto interés (y morbo) como el que enfrentará al Inter de Milán y a la Fiorentina, luego de que éstos vivieran una de las novelas más intensas en el mercado de pases con el fichaje de Borja Valero por los neroazurros. El cuadro de Spalleti tendrá un inicio complicado ya que en la segunda jornada tendrá que visitar la capital para enfrentar a la loba.

Luego del regreso de Hellas Verona a la primera división, está temporada tendremos dos ediciones más del Derby de Verona, en la primera vuelta el 22 de octubre y para la segunda el 11 de marzo. El clásico genovés se jugará él 5 de noviembre y el 8 de abril. También destaca el debut en Serie A del Benevento ante la Sampdoria.

A partir de esta temporada la Serie A no tendrá parón navideño, por lo cual la primera vuelta terminará el 30 de diciembre, el receso invernal será trasladado a la segunda semana de enero. Además habrá cuatro pausas por compromisos de la selección en las fechas FIFA.

En cuanto a los partidos destacados las fechas en que se disputarán son:

° El derby de la mole se jugará el 24 de septiembre y el 18 de febrero

° Milán-Roma 1 de octubre y 25 de febrero

° Clásico de Milán 15 de octubre y 4 de marzo

° Milán vs Juventus el 29 de octubre y 31 de marzo

° Derby de la capital el 19 de noviembre y 5 de abril

° Napoli enfrentará al campeón el 3 de diciembre y la vuelta el 22 de abril

° Juventus vs Roma 23 de diciembre y 13 de mayo

° El clásico de Italia, Inter vs Juventus será el 10 de diciembre en al primera vuelta y el 29 de abril en la segunda

° El Derby de la lanterna el 5 de noviembre y 8 de abril

°Benevento vs Napoli, Derby de Campania el 17 de septiembre y 4 de febrero