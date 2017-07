El Milan comienza a funcionar

Google Plus

A las 20h de este pasado jueves, daba comienzo la temporada del AC Milan. Tras partidos amistosos ante el Borussia Dortmund, perdido por 3-1, y el Bayern Munich, ganado por 4-0, tocaba empezar los encuentros oficiales, en este caso, clasificatoria para Europa League ante el CS Universitatea Craiova.

La vuelta a Europa del Milan no iba a ser fácil. El Craiova rumano se lo puso muy difícil para ganar. Los rossoneri alinearon a cuatro de los nuevos fichajes y funcionaron bien, un equipo totalmente nuevo que ya comienza a dar sus frutos. Montella salió con: Donnarumma en portería; defensa de cuatro formada por Ricardo Rodríguez y Abate en bandas, con Musacchio y Zapata en el centro de la zaga; tres centrocampistas como fueron Bonaventura, Montolivo y Kessie; y arriba tres hombres: Crutone, Niang y Borini. André Silva y Conti, también llegados este verano, salieron al campo en la segunda mitad junto a Antonelli.

El partido fue controlado por los italianos. Poco pudo hacer el Craiova que aunque se defendió bien no aguantó el ritmo del Milan, un disparo de falta de Ricardo Rodríguez en el minuto 44 abría el marcador, 0-1, un resultado que no se movería en lo restante de partido. Borini y Niang fueron los que más resaltaron en ataque y Kessie formó un excelente centro del campo que no dejaba circular el balón a los rumanos.

La entrada de André Silva en el 66´ tampoco tuvo mucho efecto. La ida se saldó con un 0-1 para un Milan que no desentonó, aún faltan jugadores nuevos, pero es un primer paso para acomodar al equipo. Esta victoria fuera de casa le deja la clasificatoria muy de cara. El choque de vuelta será el 3 de agosto a las 20:45 en San Siro, un encuentro que servirá para ver al resto de fichajes como Calhanoglu, Bonucci o Lucas Biglia.