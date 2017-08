Martín Cáceres, nuevo jugador del Hellas Verona

Google Plus

Martín Caseres nuevo jugador del Hellas Verona. Foto: Hellas Verona

El defensor Martin Cáceres ha llegado a un acuerdo con el Hellas Verona de la Serie A para jugar en el equipo la próxima temporada. El jugador uruguayo estará ligado al Verona hasta que finalice la campaña que recién inicia, es decir hasta el mes de junio del 2018. A través de su cuenta de Twitter el club le dio la bienvenida. Tras una temporada poco exitosa en la Premier League, Cáceres se quedó sin equipo por lo que llega como agente libre al equipo de la Serie A.

Luego de pasar un año en la liga inglesa, donde solo pudo disputar un partido con el Southampton, su anterior club, el ex seleccionado charrúa ha decidido volver a Italia donde ya antes formo parte de la Juventus de Turín en un par de oportunidades, primero en la campaña 2009-2010 y luego en la 2011-2012. En ambas fue campeón de liga, aunque no pudo consolidarse como un importante del plantel.

Con la selección uruguaya a jugado 63 partidos, anotado 3 goles y ha participado en dos copas del mundo, una copa América y una Confederaciones, sin embargo no es llamado desde 2015.

A sus 30 años, Martin buscará encontrar en Verona, eso que tanto le hace falta a su carrera: estabilidad. Ha pasado por equipos como Sevilla, Barcelona o Juventus pero en ninguno de ellos logró consolidarse como uno de los indiscutidos del once inicial, en gran parte por sus recurrentes lesiones.

Su llegada al Hellas Verona supone un fichaje arriesgado, ya que si bien las condiciones del sudamericano son innegables, también es cierto que en las últimas temporadas ha estado prácticamente “parado”, en dos años solo ha jugado 10 partidos, nueve con Juventus y uno con Southampton. Contratar a un jugador fuera de ritmo parece ser un riesgo que el club recién ascendido esta dispuesto a correr.