La alternativa del Mónaco ante la salida de Mbappé

El Mónaco ha tenido un mercado muy ajetreado, numerosas bajas y varias incorporaciones también. Las salidas de Mendy, Bakayoko y Bernardo Silva han dejado levemente mermado al equipo de Leonardo Jardim, que aún puede decir adiós a otra pieza clave.

Mbappé es el jugador de moda en el fútbol. Los grandes han querido hacerse con sus servicios desde el inicio del mercado. El Real Madrid siempre ha sido el favorito y se llegó a decir que ya había acuerdo por el jugador. Pero nada de eso, finalmente todo apunta a que será el PSG el que abone los 180 millones de euros requeridos para su fichaje.

El delantero de 18 años es toda una institución en el club monegasco. Su primera temporada, con Falcao o Germain por delante de él, le sirvió para meterse en el equipo con cinco goles, la segunda campaña, la 16-17 ha sido mucho más productiva. Avalado como el crack del futuro, este medio año y sobre todo en Champions, ha conseguido muy buenos números: 44 partidos con 26 goles y 14 asistencias.

El nuevo Henry, como muchos le llaman, sería la guinda del proyecto parisino tras la compra de Neymar. Pero el Monaco también necesita fichar y de urgencia si se va Mbappé. El presidente del Torino, Urbano Cairo, ha tasado a Andrea Belotti en 100 millones de euros y no le dejará salir por menos. No es problema para el Mónaco, Dimitri Ribolóvlev, presidente de la entidad, ha dicho que el dinero no es problema.

"El Gallo" de Italia, el futuro de la selección, Belotti es uno de los mejores delanteros del momento y equipos como Milan o Chelsea se interesaron en su contratación. Tercer máximo goleador de la Serie A con 26 tantos, por detrás de Dzeko y Mertens, además de ser la estrella del Torino. Un gran recambio para Mbappé que formaría una delantera temible al lado de Radamel Falcao.