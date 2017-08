Cara y cruz para los equipos italianos en el sorteo de la Champions

Google Plus

Florenzi en un partido de Champions en el Bernabéu | Foto: Rodri J. Torrellas (VAVEL España)

Máxima expectación la que había en Mónaco para conocer como quedarían repartidos los diferentes equipos que se han clasificado para la fase de grupos de esta nueva edición de la Champions League. Equipos españoles, portugueses, alemanes, italianos y de toda Europa participarán, un año más, en la máxima competición europea y la Serie A contará con tres representantes: Juventus, Roma y Nápoles.

Eso sí, el sorteo no ha sido igual para los equipos italianos. Juventus y Nápoles, unos veteranos de las últimas ediciones de la Champions, se encuentran en los grupos D y F respectivamente y, a priori, no tendrían que tener dificultades para clasificarse para los octavos de final. Pero peor suerte ha tenido la Roma, que se encuentra en el grupo C y que se tendrá que enfrentar con el Chelsea, Atlético de Madrid y Qarabag, una de las cenicientas del sorteo.

Como han quedado repartidos los ocho grupos después del sorteo / Foto: Champions League

Juventus y Nápoles: de los más favorecidos

No ha sido un mal sorteo para Juventus y Nápoles que aunque se tendrán que enfrentar a equipos como el Barcelona y el Manchester City respectivamente, no ven peligrar su participación en los octavos de final de esta nueva edición de la Champions League ya que, en la fase de grupos, se clasifican los dos mejores de cada grupo. El tercero jugará la Europa League.

En el grupo de la Juventus, el grupo D, encontramos un viejo conocido de los italianos: el FC Barcelona. En principio, el equipo culé tiene que ser el rival más fuerte de los de Turín y, de hecho, en la última eliminatoria donde se enfrentaron los catalanes e italianos, la Juventus salió vencedora por un total de tres goles a cero.

Actualmente, ni Sporting ni Olympiakos tienen el nivel y la plantilla de la Vecchia Signora, que ha jugado dos de las últimas tres finales de la Champions pero, ni mucho menos, son dos rivales fáciles. Los portugueses quedaron terceros el año pasado en la liga portuguesa pero cuentan con jugadores de gran calidad, como el portero internacional portugués Rui Patricio y los griegos, que son los recién campeones de la liga griega, tienen una arma muy poderosa: su estadio, el Georgio Karaiskakis.

Por otra parte, el Nápoles también se encuentra en un grupo fácil, concrétamente en el F. Los italianos se enfrentarán al Shaktar Donetsk y Feyenoord -campeones de Ucrania y Holanda, respectivamente-, pero su principal rival será el Manchester City, tercero la pasada temporada en la Premier League.

Los de Pep Guardiola quieren mejorar sus números en esta nueva edición de la Champions y después de caer eliminados en cuartos de final ante el Mónaco y obtener una decepcionante tercera posición la temporada pasada en la liga inglesa, los de Manchester se han gastado más de 200 millones de euros esta temporada en fichajes para intentar mejorar sus números. Eso sí, ya empataron en el segundo partido de liga ante el Everton y Pep Guardiola es, cada vez, más cuestionado. Pero junto al Nápoles, son los favoritos para clasificarse para los octavos de final de esta Champions League.

La Roma: una de las perjudicadas

Pero el equipo italiano que más perjudicado ha quedado en este sorteo es la Roma, que vuelve a la Champions después de quedar eliminada en la ronda previa la temporada pasada y aunque se clasificó para jugar la Europa League, cayó después de perder por 4-0 ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica y solo pudo ganar por 1-0 en la vuelta celebrada en el Olímpico de Roma.

Los romanos se encuentran en el grupo C y aunque han sido emparejados con el Qarabag, equipo de Azerbaiyán y que es una de las sorpresas de esta edición, tendrán que pelear con Chelsea y Atlético para poder disputar los octavos de final de la máxima competición europea.

Los ingleses son los actuales campeones de la Premier League y aunque perdieron la Community Shield ante el Arsenal, quieren volver a disputar una buena temporada. De hecho ya ganaron, en 2012, la Champions. Por otra parte, los españoles también tienen sed de venganza. Los de Simeone han disputado dos de las últimas cuatro finales de la Champions y aunque en las dos perdieron ante el Real Madrid, quieren tener el trofeo de la Champions en su vitrina. Además, estrenan estadio: un factor más para realizar una buena competición europea y seguir haciendo historia.

En definitiva: no todos los equipos italianos han tenido la misma suerte en este sorteo de la Champions League pero tanto Juventus, Roma y Nápoles intentarán hacer el mejor papel posible y, por qué no, traer la orejuda a tierras italianas.