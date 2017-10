Previa Fiorentina - Udinese: más que tres puntos en juego

Google Plus

Mañana por la mañana, el Artemio Franchi será el escenario de uno de los partidos de la jornada. Fiorentina y Udinese llegan a la cita necesitados de puntos, y es que una victoria mañana les daría una tranquilidad que, por ahora, no poseen.

Ambos conjuntos tienen unos números muy parecidos: Los locales son decimosegundos en la clasificación con siete puntos en siete jornadas y los visitantes, que han sumado seis puntos, ocupan el puesto número trece. El conjunto que tiene mejor goal-average es la Fiorentina pero, eso sí, hace tres partidos que no conoce la victoria. Por su parte, el Udinese ganó su último partido de liga (4-0 ante la Sampdoria) y confían que signifique el inicio de una buena racha de resultados.

Los locales quieren romper la mala racha

No ha sido un buen principio de la temporada para la Fiorentina. Los de la capital de la Toscana, que no consiguieron clasificarse para la Europa League esta temporada, empezaron sumando seis puntos en los primeros cuatro partidos y tres encuentros después, solo han sido capaces de sumar un punto más. Hace tres partidos que no conocen la victoria.

Es cierto en los últimos tres partidos, los de Florencia han jugado contra equipos mejor clasificados que ellos (Atalanta, Juventus y Chievo), pero el rendimiento de los florentinos está siendo muy pobre.

Aunque está entre los nueve equipos menos goleados de la liga, también es uno de los menos goleadores. En siete jornadas, la Fiorentina solo ha anotado diez goles, destacando el papel de Théréau y Simeone, que entre ambos jugadores casi han anotado la mitad de los goles de su equipo. Mañana, se espera que los dos jueguen de inicio.

Ocupando la duodécima posición, la Fiorentina está mejor clasificada que su rival de mañana -el Udinese se encuentra una posición por debajo- y aunque los visitantes tienen mejor bagaje goleador, también tienen peores números en goles encajados. Se espera un partido igualado, pero los florentinos no quieren ver como no consiguen la victoria por cuarta vez consecutiva en liga.

El Udinese quiere seguir sumando

Las circunstancias en las que llega el Udinese mañana son, totalmente, inversas a las de la Fiorentina. Después de tres partidos seguidos perdiendo, los de Údine sumaron los tres puntos ante la Sampdoria en un muy buen partido (4-0), aunque tres de los cuatro goles fueron de penalti.

Anteriormente, los visitantes habían perdido ante Milan, Torino y Roma, y saben que mañana es un partido crucial: si no suman los tres puntos, tendrán difícil puntuar en las siguientes jornadas: de los próximos cuatro partidos sin contar el de mañana, el Udinese se enfrenta con Juventus, Atalanta y Lazio. No es un calendario nada fácil.

El entrenador de los de Údine, Luigi Delneri, compareció ante los medios este mediodía en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana, y aseguró que espera "que los chicos continúen lo que empezamos en Sampdoria" y que "juguemos como un equipo". También habló del estadio florentino, destacando que "es un campo difícil" y, por último, también hizo referencia a Théréau, ex-jugador del Udinese que, este verano, se unió a la Fiorentina a cambio de dos millones de euros: "mañana jugamos ante la Fiorentina, no ante Théréau. Si nos marca y celebra el gol, no será una falta de respeto".

Uno de los nombres propios que dejo el último partido de liga del Udinese fue Maxi López, autor de dos de los cuatro goles de su equipo. De los cinco partidos que ha jugado, en los cinco ha salido de titular, y la semana pasada marcó sus primeros goles esta temporada. Otro nombre propio es el de Valon Behrami, que aunque ya está disponible para el partido de mañana, Delneri también declaró que prefiere esperar un poco más para contar con él.

Antecedentes

La de mañana será la visita número 42 del Udinese a Florencia para enfrentarse con la Fiorentina, y los números son claramente favorables a los locales.

Los florentinos han ganado 26 partidos, han empatado 10 y el Udinese solo ha sumado cinco victorias en la capital de la Toscana. De hecho, el primer triunfo de los de Údine fue el 26 de septiembre de 1982, cuando los visitantes derrotaron a la Fiorentina por 1-2. En 1986, 1989, 1997 y 2007, el Udinese también ganó en Florencia: han pasado ya 10 años de la última victoria de los visitantes en tierra florentina.

El último enfrentamiento entre ambos conjuntos se jugó el 11 de febrero de 2017 en Florencia y el resultado fue claramente favorable para los locales: los goles de Borja Valero, Kabacar y Bernardeschi les dieron los tres puntos a la Fiorentina. Eso sí, ni Valero ni Bernardeschi juegan, actualmente, en el equipo local.

Convocatorias y posibles alineaciones

La convocatoria de los visitantes está formada por: Bizarri, Borsellini, Scuffet; Angella, Bochniewicz, Samir, Danilo, Nuytincl, Ali Adnan, Pezzella, Widmer; Balic, Barak, De Paul, Fofana, Hallfredsson, Ingelsson, Jankto; Bajic, Ewandro, Lasagna, Maxi López, Matos y Perica.