Allegri: "Dybala más fuerte después de los errores"

@juventus

Trasmitía mucha serenidad Massimilliano Allegri, a pesar de haber cosechado un único punto en los últimos dos partidos del campeonato nacional. Pero es hora de hablar de Champions, donde su equipo se juega el segundo puesto del grupo; eso sí, no se podía evitar algún comentario hacia el Napoli, líder de la Serie A con pleno de victorias: "El Napoli lo está haciendo muy bien y se merece liderar la clasificación a día de hoy, pero nosotros tenemos que estar compitiendo por el campeonato en el momento más importante, los últimos cinco partidos. Será un gran final, emocionante para todos", aseguraba el de Livorno, que inmediatamente concentraba sus palabras en el Sporting, rival de mañana: "Si los derrotamos en la ida y en la vuelta nos clasificaremos: es matemático; pero será un partido complicado, donde será primordial tener la cabeza bien fría porque en el fútbol hay momentos donde las cosas no salen como deberían. El otro día la ocasión de Higuaín hubiera entrado 99 veces de 100, aunque solo fuese por una cuestión física, pero nosotros tenemos que seguir trabajando especialmente a nivel defensivo y de la gestión de partidos", aseguraba el técnico.

Cuestión de equilibrio

Sobre Dybala afirmaba que "he hablado ayer con él y tiene que encontrar un equilibrio con sí mismo. Tras las primeras jornadas lo comparabais con Messi y ahora lo criticáis por dos errores desde el punto de penalti, cuando simplemente son momentos normales en el recorrido de crecimiento de un jugador extraordinario", afirmaba Allegri añadiendo que, "puede pasar errar dos penas máximas, pero lejos de mermarle estoy seguro de que lo hará más fuerte. No puede perder la cabeza por anotar tres goles contra el Sassuolo y deprimirse por un error contra la Lazio; aún así lo he visto muy motivado y listo para mañana".

Dudas en la derecha

Hablando ya más de alineaciones, el entrenador de la Juventus aseguraba que "repetiría las decisiones que tomé el pasado fin de semana contra la Lazio, alguna de ellas obligadas: Dybala no estaba bien y Bentancur jugó porque no tenía otra opción, ya que algunos futbolistas solo los había visto durante un día tras las selecciones. Solo me arrepiento de haber hecho un mal inicio de segundo tiempo". En cuanto a la formación de inicio de mañana: "Pjanic está bien, Khedira está disponible y no estarán disponibles Marchisio, Howedes, De Sciglio y Pjaca. Sturaro o Barzagli se jugarán un puesto para el lateral derecho", afirmaba el entrenador juventino.

Portugueses muy rápidos

"En los últimos 14 partidos han perdido solamente con el Barcelona. Tienen jugadores muy buenos, técnicos y rápidos en la parte de arriba, con una muy buena organización defensiva", comentaba Allegri analizando al rival. "Más que sobre sus puntos débiles tenemos que trabajar sobre nosotros mismos, mejorando técnicamente y sabiendo seguir jugando bien aunque haya momentos de dificultades. Contra la Lazio hemos tenido demasiada prisa, tras recibir dos goles seguidos e inesperados, en vez de reaccionar sabiendo que los rivales también pueden crearnos problemas", continuaba el técnico, que finalizaba diciendo que "lo último que pienso es en decir que la Juventus está en crisis, no lo creo".