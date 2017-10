Previa Torino - Roma: Con la necesidad de afianzar sensaciones

Google Plus

AS Roma

Torino y Roma se enfrentan en un duelo determinado por las sensaciones. Ambos conjuntos están en la lucha por los puestos europeos aunque intentando no perder comba respecto a los cuatro primeros clasificados, los cuales, a partir de la irregularidad de romanos y turineses, cada vez se alejan más en la clasificación de la Serie A.

Tendremos ante nosotros uno de los mejores partidos de esta novena jornada del Calcio, con la necesidad de afianzar sus opciones europeas en el horizonte y la garantía de que será un partido muy disputado y de gran nivel.

Necesitados de una victoria como ésta

Belotti celebra un gol frente a la Sampdoria. Será baja mañana | Fuente: Torino Oficial

El Toro llega a este choque con cierta inseguridad tras dos empates consecutivos frente al Hellas Verona y el Crotone, dos equipos con aspiraciones muy diferentes a las de los turineses que se ve reflejado también en su situación actual en la tabla.

Y es que esta irregularidad se está convirtiendo en una de las señas de identidad del conjunto dirigido por Mihajlovic. Su inestabilidad atrás le está costando muchos puntos en este arranque de liga, y si bien su producción ofensiva es notable con hombres como Iago Falque, Ljajic o el siempre productivo Belotti, uno de los mejores killer de toda Italia, garantizan gol, en este partido no podrán contar con el gallo, su referencia arriba.

Una baja muy sensible ante un rival tan exigente. Su sustituto se presume que será Umar, al igual que la pasada jornada frente al Crotone, cuando el 9 referencia ya causaba baja. Frente a la Roma deberá medir muy bien sus desbarajustes atrás y mostrarse más sólido de lo habitual, y es que tener en frente a un Edin Dzeko totalmente enrachado y que llega de dulce tras su gran partido en Stamford Bridge, es sin duda una dificultad añadida para cualquier entramado defensivo.

Para alejar todos los fantasmas que sobrevuelan el inestable inicio del Toro en el Stadio Olímpico los de Mihajlovic necesitan una victoria de altura que les asiente en puestos de Europa League de cara a poder afrontar con más confianza los partidos venideros, y es que el objetivo de los piamonteses no es otro que conseguir su vuelta a competiciones europeas para la próxima temporada. Y este encuentro frente a un rival directo a priori en estas lides se presenta como la situación ideal para ratificar al técnico y las sensaciones de su Toro.

No quieren perder el ritmo

Di Francesco dirge el entrenamiento previo al partido de Turín | Fuente: AS Roma Oficial

Los pupilos de Eusebio Di Francesco llegan a Turín con las fuerzas renovadas tras un gran partido en Londres frente al Chelsea en la última jornada de la Champions League. Tras un inicio algo dubitativo en Serie A, los giallorossi necesitan actuaciones como las del pasado miércoles para recuperar sensaciones y mostrarse fuertes mentalmente, como bien destacaba el técnico italiano en rueda de prensa. Apeló a la “necesidad de estar unidos” y valoró en gran medida la importancia y dificultad del partido de mañana en el Stadio Olímpico.

"El partido frente al Torino es más difícil que el de Londres."

Si ya destacábamos lo que podía suponer este partido para las aspiraciones de los granata, no lo es menos para los capitalinos que no quieren ver alejarse a los cuatro equipos que tiene por delante en la clasificación, pudiendo aprovechar un duelo directo como es el Napoli – Inter además de meter tierra de por medio a un Toro que les respira en la nuca.

Di Francesco tratará de ratificar las sensaciones de Londres a través de ese juego de posesión que tan buen rédito le ha dado a lo largo de su carrera. Ante el Torino deberá demostrar que su predisposición defensiva es la correcta, pero sobre todo, ante la debilidad atrás del rival ya citada anteriormente, puede jugar un partido más abierto de lo habitual siempre que sea capaz de aprovechar las ocasiones que vaya generando a lo largo del encuentro.

No sería cierto decir que solo le vale la victoria a los romanos, pero sí es cierto que si no quiere alejarse en exceso de los equipos en puestos Champions y confirmarse como candidato al Scudetto, debe volver de Turín con un buen resultado. Curiosamente -también como reflejo de la irregularidad de ambos equipos- el Torino se presenta en esta jornada como el equipo que más partidos ha empatado –la mitad de los que ha disputado hasta la fecha- mientras que la Roma es uno de esos conjuntos que aún no conoce este resultado en competición doméstica.

Antecedentes

Tras la vuelta del Torino a la Serie A en 2012, el Toro se ha enfrentado al conjunto de la loba en 10 ocasiones con un mal registro para los del norte de Italia, y es que en esos diez partidos tan solo suma una victoria por las seis del conjunto romano, además de los tres partidos en que firmaron las tablas. Más atrás en el tiempo, obviando la época dorada del Toro, el balance aumenta aún más a favor de la Roma, un rival que históricamente le ha puesto en severas dificultades.

Alineaciones probables