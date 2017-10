Previa Udinese - Juventus: choque de intereses en el Friuli

Google Plus

La temporada pasada, y pese a ser un estadio que no se le da mal a la Juve, (en 7 encuentros, 4 victorias y 3 empates) se le atragantó y atrasó su alirón. La superstición persigue al cuadro de Allegri en el Friuli, y es que desde que empezó el nuevo milenio, siempre que se ha ido al descanso con victoria, se la ha acabado llevando. Un estadio en el cual ha alternado partidos grises, con goleadas humillantes para los locales. No conoce la derrota en las últimas 7 temporadas y solo han perdido en 5 de sus últimas 43 visitas, pero ahora lo único que sirve es ganar.

Udinese por su parte está cerca de meterse en un lío peligroso y su estadio es talismán para ellos. El que caiga en media tabla, corre el riesgo de caer en una zona peligrosa y difícil de salir. Toca medir aspiraciones.

Volver a la senda de la victoria

Tras encadenar dos partidos sin conocer la victoria de forma consecutiva, la Juve logró una victoria sufrida ante el Sporting de Portugal que celebró de forma efusiva. Los nervios empezaban a hacerse evidentes pese a las constantes declaraciones de Allegri haciendo hincapié de que no estaban en crisis. La Juve no fluye desde atrás. La vuelta de Pjanic aporta más dinamismo y sentido a la salida de balón, hay mayor operatividad por el centro y ayuda a romper líneas rivales. El Allianz Stadium ya no es un fortín, y tras 39 partidos, el campeón italiano hincó la rodilla como local ante una muy competitiva Lazio .

Ante el Sporting se vio una Juve que pierde segundas jugadas y desarticulan fácilmente su presión tras pérdida. El Sporting, un rival rápido que ataca con pocos hombres, le hizo daño al contragolpe y mientras les aguantó el físico, pusieron en serios problemas la salida de balón de una Juve que se veía obligada a recurrir al balón largo.

Sin duda, con un golpe de moral positivo y un duelo directo entre Inter y Napoli que acabó en empate, es la oportunidad perfecta para que los bianconeri, se metan en la pugna por el título de forma más cercana en un estadio donde su rendimiento ha sido irregular.

Salir de la zona de peligro

El Udinese tiene su estadio como talismán esta temporada. Ha cosechado sus 6 puntos como local, dos victorias y una derrota en su feudo en lo que llevamos de temporada. Se agarra a él como un clavo ardiendo sabiendo que el descenso está cerca, muy cerca en una clasificación muy apretada, un punto separa el decimotercero y el decimonoveno puesto, pero que en cualquier momento se puede desatascar y meterte en una zona muy comprometida. Sin embargo, desde la temporada 94/95, no había registrado una puntuación tan baja en las primeras 8 jornadas.

El contexto de visitante o local no cambia. El Udinese renuncia al balón e intenta llegar al arco rival con el menor número de toques posible, buscando segunda jugada con peinadas de alguno de sus delanteros y verticalidad por las bandas. Un juego que puede resultar muy previsible y cómodo para sus rivales cuando juegan como visitantes en estadios de equipos potentes, pero muy molesto en su estadio.

Su mayor problema, no obstante, no es generar ocasiones o meter goles, han anotado 13 en 8 partidos y llevan 12 partidos consecutivos marcando, el problema reside atrás, concediendo 15 goles. La defensa es blanda, comete errores de bulto, como ante la Roma en el Olímpico, o ante el Torino en casa. Errores que hacen que el equipo pierda puntos y se vea en la actual situación.

Declaraciones

Allegri: “El Scudetto será una lucha de tres”,

“Iremos como en los viejos tiempos – bromea- 16 jugadores y 3 porteros. No estarán Matuidi, con molestias en el flexor y Sturaro, que no tiene nada grave”

“Marchisio está convocado, vuelve Pjanic y Höwedes evoluciona favorablemente. Pjaca cogerá minutos con el Primavera”

Del Neri: “La juve nos motiva”

“Lo más importante es mantener nuestro equilibrio táctico. La Juve es un equipo que piensa en atacar. Técnicamente son superiores a nosotros, pero usaremos nuestras armas”

“El encuentro es de esos que si se afrontan con la mentalidad adecuada, pueden llevarnos a un buen camino en las próximas jornadas”

Arbitro

Daniele Doveri es el árbitro designado para dirigir el partido del domingo. Será el primer encuentro que arbitre entre Juventus y Udinese.

Ya ha arbitrado al cuadro bianconero esta temporada en casa ante la Fiorentina, con victoria local. Será la 10ª vez desde que es arbitro que arbitre para la Juve y la 13º para el Udinese.

Convocatoria

Udinese:

Bizzarri, Borsellini, Scuffet, Bochniewicz, Samir, Danilo, Nuytinck, Ali Adnan, Stryger Larsen, Pezzella, Balic, Barak, Behrami, De Paul, Fofana, Hallfredsson, Ingelsson, Jankto, Bajic, Lasagna, Maxi Lopez, Matos, Perica

Juventus:

Buffon, Chiellini, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Marchisio, Higuaín, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Barzagli, Pinsoglio, Mandzukic, Asamoah, Szczesny, Rugani, Lichtsteiner, Bentancur, Bernardeschi.

Posibles onces iniciales

Juventus:

Udinese: