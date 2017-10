Sarri: "El equipo se encuentra más motivado en la Serie A"

Sarri durante el encuentro | Foto: Nápoles

El partido fue muy técnico entre dos de los equipos más sólidos de esta temporada en la Serie A: El Nápoles de Sarri, con un estilo de juego reconocido por muchos como el mejor de Italia y el Inter de Luciano Spalletti, que tras su paso por la Roma dejó claro su buen hacer como entrenador, dando consistencia al gran grupo de futbolistas con el que contaban los de Milán. El resultado pudo haber sido otro, pues llegaron ocasiones de ambos bandos durante todo el encuentro -Handanovic salvó un gol en el noventa-, pero el partido acabó como empezó, cero a cero.

Sobre la gran labor del portero interista durante todo el encuentro comenzó hablando el italiano: “Handanovic es extraordinario, tal vez sea el portero más fuerte del mundo en este momento o al menos de la Serie A, pero no hay que menospreciar al resto del equipo ya que nos hemos enfrentado a un bloque muy sólido”, a lo que añadió: “Estoy satisfecho con lo que ha hecho el equipo, tener el 75% de dominio territorial sin ceder mucho a los oponentes es un signo de que hemos jugado el partido que queríamos jugar. Desde el punto de vista de los goles se han perdido dos puntos, pero este partido ha ayudado a ganar mucho tanto en juego como en confianza, nos ayudará para partidos próximos”.

Pero no todo fue bueno, por lo que decidió añadir: “Es cierto que tal vez debamos mejorar en algunos aspectos, un partido que acaba con empate a cero no puede ser un partido perfecto en ninguno de los casos, el Inter nos ha creado algunas ocasiones por falta de intensidad en los marcajes y trabajaremos para que no vuelva a ocurrir”, sobre la titularidad de Insigne habló claro: “Hablé con él ayer y me dijo que no sentía molestias, por lo que decidí que arriesgar un poco y colocarlo como titular nos vendría bien, jugamos ante un gran equipo e Insigne es una pieza muy importante en nuestro esquema de juego”.

A la pregunta sobre en qué competición se encontraba más cómodo el equipo respondió: “El equipo está más motivado en la Serie A, jugar la Champions es precioso pero los jugadores tienen más confianza en el campeonato doméstico, creo que inconscientemente el grupo piensa que en la Champions no se llegará al final pero en Italia sí que se puede ganar el campeonato”. Para terminar la comparecencia bromeó con Spalletti: “¿Qué Spalletti me ha dicho que soy el ministro de economía?, entonces él es el ministro de defensa”.