Previa Genoa - Napoli: los de Sarri intentarán confirmar el liderato

Dries Mertens seguirá siendo la principal amenaza de los de Sarri / Foto: Napoli

No han pasado ni tres días desde el último encuentro que cerraba la jornada número nueve de la Serie A, cuando tenemos la décima a la vuelta de la esquina. La jornada entre semana nos deja un Genoa - Napoli con sabor a liderato. Los napolitanos después de empatar con el Inter el fin de semana, quieren hacer valer el punto conseguido con una victoria a costa del Genoa. Por su parte los de Juric quieren conseguir los tres puntos para descolgarse de los puestos de abajo que tanto ven asomar.

Porque a día de hoy tres puntos parecen insignificantes, pero cuando llegue la primavera, tanto Genoa como Napoli pueden echar en falta estos tres puntos para la consecución de sus objetivos. Partido interesante el que nos espera mañana en el Luigi Ferraris de Genoa.

Los de Juric han cogido aire después del empate ante el Milán

No consiguieron la victoria en San Siro, pero empatar a todo un Milán después del desembolso que hicieron este mercado veraniego, es todo un milagro. Es un punto el conseguido por los hombres de Juric, que les sabe a gloria. Sin ese punto se quedarían en puestos de descenso a la Serie B.

La parte inferior de la tabla está que arde, y eso que tan solo llevamos nueve jornadas ligueras. Con seis puntos están empatados Genoa, Udinese, Cagliari, Crotone y Hellas Verona, que marca la última plaza del descenso. Por lo que el punto conseguido ante el Milán le hace respirar un poco más a Juric. Pero mañana tiene otra prueba de fuego, quizás más grande que la del fin de semana. Llega al Luigi Ferraris el Napoli. A día de hoy, el Napoli es el equipo que mejor fútbol practica en la Serie A, eso no hay duda. Tarea difícil la que le espera mañana al Genoa que contará con el apoyo de su hinchada para intentar lograr al menos un empate en el choque más difícil hasta la fecha.

Juric hace un llamamiento a los suyos para que el estadio sea una hoya a presión. Sabedor de que van a necesitar a todos y cada uno de los espectadores para lograr un buen resultado. "Napoli está en la cima de la clasificación y en este momento es mejor que los demás. Vamos a hacer nuestro mejor fútbol para tratar de conseguir un buen resultado. Necesitamos el apoyo de toda la afición para ello".

Juric durante el encuentro en San Siro

El entrenador Juric también quiso valorar lo que su rival de mañana hizo en el Etihad Stadium la pasada semana en Champions League. "Son realmente buenos. El único equipo que durante media hora los había metido en problemas en los últimos meses o años fue el Manchester City. Tienen una gran posesión de balón, pueden perder juegos pero siempre dominan. Contra todos los equipos que juegan de esa manera, o los dejas atrás o los atacas llevándolos a lo más alto. Nuestras características reflejan más en esta última actitud. Estoy seguro de que el equipo puede hacerlo bien. Por supuesto, depende mucho de lo que Napoli dará ". Debe estar orgulloso Sarri de los halagos de su compatriota de banquillo.

Y es que si el Genoa quiere conseguir algo tiene que salir a morder desde el minuto uno. Juric no les va a ceder el balón. Intentará robarlo en los puestos defensivos del Napoli para que el balón no llegue a los hombres de centro del campo.

Perín tendrá la difícil tarea de parar al ataque napolitano

Lo malo para el Genoa es la montaña rusa a la que se está sometiendo con tres partidos un apenas diez días. Le puede pasar factura debido a que no tiene un gran fondo de banquillo para afrontar tres partidos en tan poco tiempo. Y encima dos de ellos ante Milán y Napoli. Veremos a ver de los que son capaces los chicos de Juric.

El Napoli intentará hacer bueno el punto logrado ante el Inter

El empate el pasado sábado ante el segundo clasificado, el Inter de Milán, puede saber a gloria en el sur de Italia si consiguen la victoria ante el Genoa mañana en el Luigi Ferraris.

Si acabamos de ver la dura semana que ha tenido el Genoa, la del Napoli no se queda atrás. Enfrentamiento la semana pasada ante el Manchester City, y el fin de semana ante el Inter. Casi nada lo que les ha venido a los de Sarri. El partido ante los de Guardiola fue no apto para cardíacos. Posiblemente sean los dos equipos que mejor fútbol estén practicando hasta la fecha. Perdieron los napolitanos por 2-1 en un encuentro que bien pudieron ganar. El sábado ante el Inter en San Paolo no pasaron del empate. Partido en el que se evidenció el cansancio de alguno de los jugadores de Sarri. El Inter partía con cierta ventaja ya que no disputa competición europea.

Sarri durante un partido de Serie A esta campaña

Pero se viene otra jornada liguera en la Serie A. Y esta vez visitan Genoa con ganas de afianzarse en el liderato y desbancar a la Juventus de su más preciado trono.

Sarri tiene a su once de gala a disposición, si bien puede optar por dar descanso a algún titular por la carga de partidos. De nuevo la figura de los de Sarri es el belga Dries Mertens, que con siete goles es el máximo artillero del equipo. El tridente de ataque que ha formado Sarri es espectacular. Entre Callejón, Insigne y Mertens firman más del 50% de los goles de su equipo. Brutal. Pero mañana el trabajo difícil va a estar en el medio campo. Juric saldrá con su Genoa volcado a robar en campo contrario, por lo que Reina no podrá iniciar muchas jugadas con su defensa. Ahí es donde tendrán que aparecer los hombres de medio campo. Partido complicado para Allan, Jorginho y Hamsik.

Convocatorias y posibles onces

Genoa: Lamanna, Perin; Izzo, Biraschi, Zukanovic, Migliore, Rossettini, Gentiletti; Bertolacci, Taarabt, Laxalt, Lazovic, Rigoni, Veloso, Brlek; Galabinov, Ricci, Pandev Palladino, Pellegri y Omeonga.

Napoli: Reina, Rafael, Sepe; Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic; Mario Rui, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski; Giaccherini, Callejón, Ounas, Insigne y Mertens.