Previa Juventus - Spal: tres puntos obligados

La Juventus, que viene de una muy buena victoria por 2-6 ante Udinese, incluso llegando a contar con un hombre menos (Mandzukic fue expulsado) durante una hora de encuentro, se ve obligada a sumar de tres en tres si no quiere ver, a pesar de estar solo al inicio del campeonato, como Napoli e Inter se le pueden escapar en la tabla clasificatoria. A priori debería ser un partido comodo para los de Turín, ante un recién ascendido, que llega al partido en todo un Allianz Stadium, como penúltimo clasificado. Sin embargo, podría decirse que el puesto ocupado en la tabla por el Spal es algo engañoso. El conjunto de la ciudad de Ferrara, a puesto muy difícil las cosas a sus rivales perdiendo muchos de sus encuentros por la mínima.

Además, si hay en un partido donde el equipo dirigido por Leonardo Semplici saldrá sin nada que perder, ese es ante la Juventus y como visitante. Ya sabemos que este factor siempre hace este tipo de partidos más peligroso para quién se ve en la obligación de sacarlo adelante. No por nada, el entrenador de la Juventus, Massimilliano Allegri, declaró en la rueda de prensa previa al partido que "serán necesarios 95 minutos de mucha atención". Aseguró además que por circunstancia, las rotaciones serían mínimas, una muestra más de la importancia que puede llegar a tener este encuentro en su trasfondo, y las pocas distracciones que el técnico quiere en su equipo.

Rotar sin revolucionar

Así será probablemente la alineación que presentará el entrenador juventino, con vistas a los próximos dos encuentros donde su equipo actuará en ambos como visitante: en MIlán ante el Milan y en Lisboa ante el Sporting de Lisboa. Buffón y Chiellini, dos de los pilares de esta Juventus, estarán en el banquillo para descansar. Además, el guardameta fue en el día de ayer partícipe de la Gala The Best, organizada por la FIFA en Londres,donde se encoronaba a los mejores futbolistas de la pasada temporada, siendo galardonado nada más y nada menos como mejor portero de la misma. Szczesny, portero de grandes garantías, ocupará su lugar en la portería. En cuanto a la zona defensiva, no parece que vaya a haber más rotaciones, ya que Allegri confirmó la presencia de Alex Sandro en el lateral izquierdo, y Lichtsteiner, con las bjas de Howedes y Sturaro, y la reciente recuperación de De Sciglio, es el único posible para ocupar el flanco defensivo de la derecha.

Las grandes dudas están en los dos futbolistas de medio campo. Allegri, que cuenta con la baja de Matuidi y la todavía no brillante condición física de Marchisio, duda si dar descanso a Khedira o a Pjanic, en favor del que parece seguro dispondrá de un puesto de titular: Rodrigo Bentancur. El uruguayo, debido a las numerosas bajas en este sector del campo, pero también por méritos propios, demostrando el grandísimo futbolista que ha contratado la Juventus para el presente y sobre todo el futuro, está disponiendo de un gran minutaje en este inicio de temporada.

La parte delantera estará compuesta en la media punta por Dybala y como hombre más adelantado Higuaín. Las bandas estarán ocupadas, la izquierda por Douglas Costa, que será el sustituto de Mario Mandzukic, expulsado en el último encuentro ante el Udinese, por dirigirse de malas maneras al colegiado, tras considerar que se le había negado una pena máxima. Por último, el extremo derecho podría ser ocupado por el esperadísimo Bernardeschi. en detrimento de Juan Cuadrado. Y esque el jóven italiano, fichado este último verano a la Fiorentina por 40 millones de euros, no está disponiendo apenas de espacio en el equipo. Allegri solo le concedión la titularidad en el partido en Bergamo contra el Atalanta, donde el futbolista anotó uno de losdos goles de su equipo. El polivalente futbolista de la selección italiana, es uno de los jugadores más prometedores del fútbol italiano, y uno de los que más ilusiona en casa Juventus.

Nada de ser espectadores

Por su parte el equipo dirigido por Semplici, cuenta con las ya conocidas bajas, por su duración, del delantero Floccari, el portero Meret y Grassi, a las que se le unen dos más: Vaisamen y Costa. El técnico dejó claro en rueda de prensa que no iba a Turín "ha hacer de comparsa, sino a intentar hacer resultado en el campo más complicado de Italia". A pesar de ello el entrenador reconocía el momento negativo del equipo, donde están cometiendo errores de gran calado que comprometen mucho sus partidos. Posible que veamos algunas rotaciones también en el Spal, debido a las bajas y a la necesidad de mantener frescos algunos jugadores de cara a próximos encuentros, quizás más al alcance y de más importancia para intentar lograr una permanencia que no será nada sencilla y que sería motivo de celebración para el conjunto de Ferrara. Uno de los jugadores destacados que podría descansar es el delantero Antenucci, dejando sitio a Paloschi para acomañar al veterano Borriello (en ventaja sobre Bonazzoli) en la punta de ataque.

Precedentes

El último duelo en Serie A fue el 12 mayo 1968: en Ferrara ganaron los bianconeri por 0-1, con gol de Zigoni. En los 32 enfrentamientos totales en Serie A, la Spal solo ha ganado una vez (3-1 el 10 febrero 1957), con 20 triunfos bianconeri y 11 empates. Históricamente ha sido un duelo de goles (media de 2,9 por partido) con 63 goles de la Juve y 29 de la Spal. En siete ocasiones el marcador más repetido, 3-1 para la Signora.

Curiosidad: en 16 enfrentamientos en Turín, la Juve siempre ha anotado. Además, entre los 15 equipos a los que se ha enfrentado al menos 15 veces a domicilio la Spal, a la Juventus es al único al que nunca ha ganado.

