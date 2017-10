La Roma gana aplicando la ley del mínimo esfuerzo

Google Plus

AS Roma

INCIDENCIAS: Partido disputado en el Olímpico de Roma, entre la AS Roma y el FC Crotone, correspondiente a la décima jornada de la Serie A.

AS Roma : Alisson; Karsdorp (Florenzi, min. 81), Fazio, Moreno, Kolarov; Nainggolan, Gonalons, Gerson (Pellegrini min. 74); Ünder (Defrel, min. 64), Džeko, Perotti.

Partido tedioso y sin historia el que disputaron Roma y Crotone en el Olímpico. Los romanos tenían como único objetivo los tres puntos, y se los llevaron por la mínima. Se preveía un partido fácil para los locales debido a la distancia abismal entre ambos rivales en la tabla. Y así fue. Aunque el resultado fue muy ajustado, en ningún momento el Crotone dio sensación alguna de peligro real para la meta defendida por Alisson.

Esta victoria no le permite ascender puestos en la clasificación a los giallorossos ya que todos los equipos que están por encima, solventaron sus respectivos partidos con sendas victorias. Aunque no debemos olvidar que tienen un partido menos. Los squali o tiburones, que es como se conoce al Crotone, se hunden aún más en la tabla y acarician los puestos de descenso. Con esta, son ya dos las derrotas consecutivas que encadenan.

El encuentro empezó con un asedio total por parte de la Roma, desde un primer momento estaba claro que los locales querían finiquitar el partido cuanto antes. Tras una internada de Kolarov, de largo el mejor del partido, llegó el penalti que transformaría Perotti. A partir de ese momento prácticamente no hubo partido. Los locales no querían apretar el acelerador y el Crotone, sin embargo, no fue capaz de hacerlo en ninguna fase del encuentro.

La Roma manda desde los primeros compases

Ambos conjuntos tienen objetivos radicalmente diferentes en esta temporada; la Roma quiere pelear por el Scudetto, mientras que el Crotone va a luchar hasta el último partido por permanecer en la Serie A. Esa diferencia se plasmó desde que los dos equipos salieron al campo.

Antes de arrancar el encuentro, los dos equipos rindieron homenaje a la figura de Ana Frank, para demostrar que no existe el antisemitismo en Italia.

La Roma buscó el gol desde el comienzo, volcando todas las jugadas de ataque por la banda izquierda, de la que era dueño y señor Kolarov. En una de estas internadas por la banda y tras una pared, el serbio fue derribado en el área. El árbitro indicó el punto de penalti sin pensárselo y sin necesidad de acudir al VAR. Perotti fue el encargado de ejecutar la pena máxima y de convertirla en gol. Los locales se ponían pronto por delante en el marcador y el partido se preveía tranquilo para ellos.

Los jugadores de la Roma celebran el único gol del encuentro | Foto: AS Roma

Tras ponerse por delante, la Roma se dedicó a contemporizar el partido, moviendo la pelota de un lado a otro y con el equipo bien posicionado para evitar las contras del Crotone. El equipo entrenado por Davide Nicola también tenía las ideas claras, defensa férrea y salir a la contra. Pero no consiguieron llevar el plan acabo, por lo menos en la primera mitad.

Kolarov, un puñal por la banda

Los romanos ansiaban conseguir el segundo gol que prácticamente dejara el partido sentenciado. Todo el peligro que provocaban tenía nombres y apellidos: Aleksandar Kolarov. El serbio parece vivir en Roma una segunda juventud. Encara, sube y baja la banda y llega con muchísimo peligro como ha demostrado en el partido de hoy. En una de sus muchas incorporaciones al ataque estuvo a punto de subir el segundo gol al marcador, pero su lanzamiento de falta se estrelló en el palo de la portería defendida por Cordaz. Se llegó al descanso con el resultado todavía abierto, la Roma no era capaz de sentenciar y el Crotone no llegaba con peligro a la portería giallorossa.

Kolarov fue una amenaza constante para el Crotone | Foto: AS Roma

En la reanudación, más de lo mismo

Los primeros minutos de la segunda parte transcurrieron sin pena ni gloria por parte de los dos equipos. El cuero era del equipo romano, mientras que el Crotone esperaba agazapado su oportunidad. En esta segunda parte, al igual que en la primera, la Roma casi siempre atacaba por la banda de Kolarov. Por ahí vinieron las jugadas con más peligro, además de las asociaciones entre Perotti y Defrel o los pases en profundidad de Nainggolan. El que no apareció en los casi sesenta primeros minutos fue Džeko, llama la atención porque está siendo una de las piezas clave esta temporada.

Al final aparecieron los nervios

El Crotone únicamente se dedicó a defenderse durante casi la totalidad del encuentro. Gracias a su labor y a la poca falta de acierto o de intensidad de la Roma, el partido llegó a los minutos finales con un resultado muy ajustado. Los locales fueron conscientes de esto y apretaron el acelerador, Džeko en dos ocasiones y Defrel estuvieron a punto de ampliar la ventaja, pero unas veces el larguero y otras la defensa crotona lo evitaron.

Džeko no pudo marcar gol | Foto: AS Roma

Cuando el colegiado estaba a punto de señalar el camino a los vestuarios, el Crotone casi empata un partido que la Roma no supo cerrar en ningún momento. A la salida de un córner, Mandragora estuvo a punto de marcar un gol que había supuesto un botín enorme para los suyos. Su disparo fue a las manos de Alisson, con esta ocasión concluyó el partido.

Victoria práctica para la Roma que con un partido menos se sitúa en puestos de Europa League y no pierde de vista a los de arriba. Mientras que el Crotone, que encadena dos derrotas consecutivas, acaricia los puestos de descenso. La próxima jornada la Roma recibirá al Bologna en el Olímpico y el Crotone disputará su partido en casa contra la Fiorentina.