Nápoli recupera la punta de la clasificación

Google Plus

Napoli derrotó a domicilio al Genoa, Un hat trick de Dries Mertens bastó para que el equipo de Maurizio Sarri recuperara la cima de la clasificación, que desde el día de ayer le perteneció al Inter de Milán.

Con tres goles del ariete belga Dries Mertens, el conjunto celeste derroto al Genoa. Los rossoblu se pusieron al frente con un gol tempranero. Tarabab aprovecho un error en la entrega de balón. Con un disparo cruzado fusilo al arquero Pepe Reina para poner el uno a cero, en apenas cuatro minutos de partido.



La ventaja para los de casa duro tan solo doce minutos. Al 16 de juego el goleador del equipo, Mertens puso la igualada en el score. De tiro libre mandó el balón al fondo de las redes poniendo el marcador uno por uno. A partir de ese momento el Napoli fue superior.

Genoa intentó jugar de iguales al Napoli, pero al sentir el poderío de los visitantes se replegó para jugar a aprovechar los espacios. Los rossoblu trataron de contragolpear aprovechándose de los espacios que dejaban atrás los partenopeos en su búsqueda del gol.



El segundo gol para el belga cayó al minuto 29. Un trazo largo a la espalda de los defensas fue suficiente para que Mertens quedara solo frente a Matia Perín y le rompiera el arco con un riflazo cruzado. El partido tenía un claro dominador, los de Sarri querían a como dé lugar recuperar la cima que el Inter les había arrebatado un día antes.



Los rossoblu continuaron intentando. Con la misma fórmula: aprovechar los errores en la salida para contragolpear y mandar trazos largos a la espalda de Chiriches y Koulibaly. Y casi tiene su recompensa. Una mala entrega de balón dejó a Lazovic enfrente de pepe Reina. El delantero trato de mandar un disparo fuerte a media portería, pero el arquero español aguantó bien y con el pie alcanzó a evitar la que hubiera sido la igualada en el marcador.



Para el complemento siguió la misma tónica. Un equipo era el que intentaba y el otro se mantenía agazapado esperando el error del rival para tener una oportunidad de hacer daño. Los que pegaron de nueva cuenta fueron los azules. Otra vez Mertens. El atacante belga estaba encendido y volvía a marcar de a tres. Su segundo hat-trick en la temporada, el sexto desde que llegó al club.



Cerca del final, Izzo descontó para los locales, pero desafortunadamente para su causa ya no les alcanzo para empatar el compromiso. La visita se llevó los tres puntos hasta el San Paolo.

La máquina de Sarri no solo volvió a estar en la punta del torneo liguero, sino que además recupero su promedio de tres goles por partido y su hombre clave: el ariete del club, Dries Mertens terminó con su pequeña sequía goleadora. La victoria sitúa a los partenopeos como primeros de la general con 28 unidades, dos más que el segundo lugar, el Inter que también ganó su partido por idéntico marcador.



La lucha por el scudetto se aprieta cada vez más. Pues no solo los primeros dos lugares en la tabla volvieron a ganar. También lo hizo la Juventus que había caído en un letargo en jornadas anteriores y ahora parece estar despertando a la pelea de nuevo, mismo caso de la Roma y de su vecino Lazio que continua sumando y se acerca peligrosamente a los puestos de la pelea por el título.



Aún falta mucho camino para conocer si los de San Paolo podrán terminar con la dictadura de la Juventus en el calcio, pero de momento lucen como los aspirantes más serios a ganar la liga esta temporada así lo dicen sus 22 juegos de Serie A sin perder y sus 12 victorias en los últimos 15. Una verdadera máquina de buen futbol.