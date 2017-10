Massimiliano Allegri: "Dimos un paso adelante, pero aún tenemos dudas"

Google Plus

Allegri dirigiendo un partido. | Foto: Juventus.com

La Juventus sacó un resultado abultado en casa contra el SPAL el pasado miércoles para mantener la tercera plaza en la carrera por el Scudetto que actualmente está a merced del Napoli. A pesar de la cómoda victoria 4-1, el director técnico, Massimiliano Allegri no está convencido con lo mostrado por su equipo de cara al derbi contra el Milan y lo ha dejado muy claro en rueda de prensa post partido.

"No menospreciamos en lo absoluto al Milan, pero si hacemos una presentación como la de esta noche, el sábado saldremos derrotados y con los huesos rotos" expresó el entrenador para empezar con su crítica. "Dimos un paso adelante con respecto a Udine, pero aún tenemos dudas. Hemos estado bien hasta el 2-0, entonces, en vez de controlar el balón jugamos verticalmente sin construcción alguna, cometimos grandes errores técnicos para la calidad con la que contamos, estuvimos mal, pero estoy seguro que en San Siro haremos un gran partido".

Sobre la calidad del equipo: "Es bonito jugar y hacer gol, pero aún no hemos entendido que no debemos disminuir la atención. Empezamos bien, después nos liamos y nos salimos del juego, en esos casos volver a meterse es siempre difícil. Debemos hallar equilibrio, pero no en la fase ofensiva donde todo marcha bien. Si queremos terminar ganando el campeonato, los muchachos deben entenderlo, de lo contrario nos fatigaremos y nos pondremos nerviosos. Bernardeschi y Betancur han jugado bien, este último debe estar más tranquilo en las jugadas", declaraba el preparador.

En cuanto a los rivales en la carrera por la liga: "Respetamos al Napoli, al Inter y a todos los equipos que pelean por el Scudetto, el cual se definirá en la última jornada, nosotros tendremos en las últimas cinco fechas a tres rivales directos, si actuamos en conjunto tendremos buenas chances de ganar" concluyó Allegri.