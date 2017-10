Google Plus

Maurizio Sarri: "Debemos mejorar nuestra concentración" | Foto: SSC Napoli oficial

Maurizio Sarri valoró la remontada de su equipo en un partido que se le puso muy pronto en contra. Sin embargo también hubo cosas que no le gustaron e instó a sus jugadores a mejorar en la concentración para que no vuelvan a sufrir en un partido como éste. Un 2-3 en Génova que podía haber sido menos ajustado por el bien de los aficionados napolitanos.

El técnico napolitano valoró la capacidad de su equipo para remontar: "El equipo ha jugado bien técnicamente y con velocidad. Pese al gol inicial, hemos remontado con facilidad" pero también recalcó en la necesidad de mejorar en concentración e ir sumando experiencia para que no terminen sufriendo en otra ocasión: "Remontamos con tanta facilidad que luego nos hemos relajado y hemos concedido un gol con una falta a 50 metros, que no es permisible. Podíamos marcar más pero hemos dejado el partido abierto hasta el final. Y si queremos estar a estos niveles, no podemos permitirlo. Nos ha faltado algo de experiencia y concentración".

A pesar de ello, Sarri también aprecia una mejoría en partidos tan ajustados como estos y valora una importante victoria que les permite seguir al frente en la lucha por el Scudetto: "En cualquier caso, se nota el crecimiento de personalidad respecto al pasado. Y en Génova no es fácil para nadie. Yo siempre he sufrido en Marassi, así que considero la victoria muy importante".

Por último tuvo en consideración el gran partido y el doblete de su gran estrella, Dries Mertens, al que achacó todos los méritos de sus números gracias sobre todo al gran trabajo del belga: "Dries es un gran jugador que se está convirtiendo en un fuera de serie. Yo sólo tengo el mérito de haberle puesto de nueve pero el resto es todo mérito suyo porque tiene condiciones extraordinarias y las está exhibiendo".