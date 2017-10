Previa AC Milan - Juventus: el clásico por excelencia en Italia

Google Plus

Queridos amigos de la Serie A, llega la undécima jornada de liga y todo aficionado al fútbol está contando las horas para que el clásico por excelencia en Italia se juegue. No pasa el tiempo para que el colegiado Paolo Valeri marque el inicio del encuentro. Se acerca un gran cita en San Siro. Es tiempo de sacar las mejores galas y disfrutar de un auténtico partidazo.

Por un lado están los chicos de Montella. Inicio de campaña discreto para los rossoneri. Marchan octavos a 12 puntos del líder Napoli y a 9 de su rival mañana, la Juventus. Pero este Milán tiene mucho margen de mejora, y de la mano de Montella se verá a no muy tardar.

Y por el otro lado, la Juventus. Los de Allegri se colocan terceros a tan solo un punto del Inter y 2 del Napoli. La Serie A está que arde. Tras un inicio de campaña demoledor con un Dybala estratosférico, parece que ha bajado un escalón en su juego. Pero amigos solo con decir Juve, tiemblan todos los cimientos de San Siro.

Los de Montella quieren despegar por fin

No termina de coger ritmo el nuevo Milán. Encajar tantas piezas nuevas en el esquema de Montella no es nada fácil. Inicio discreto, pero ya se ven tintes de lo que puede ser el gran Milán de antaño.

El pasado miércoles tuvieron una prueba de fuego en Verona contra el Chievo que solventaron a las mil maravillas. 1-4 para los de Montella. Al ritmo que marcó el español Suso, el Milán fue un rodillo ante los de Verona. El español se está convirtiendo en el principal estandarte del conjunto milanés. Con un gol y una asistencia se proclamó como el hombre del partido. Tiene una zurda de oro que Montella está sabiendo manejar a su antojo. Si ya el año pasado era imprescindible en el once de Milán, este año está confirmando esa confianza que el entrenador italiano ha depositado en él. Ahora juega más liberado de labores defensivas. Tiene por detrás a Locatelli, Kessie o Calhanoglu, que hacen que el español tenga libertad por todo el frente de ataque. El otro día ante el Verona, se movía por todas las posiciones de arriba. Un verdadero incordio para la defensa. Un jugador de esa movilidad siempre es muy difícil de contener.

Suso durante un entrenamiento en Milanello / Foto: AC Milán

"Queremos seguir ganando, por eso es importante que todos demos el 100%", se le ve motivado al atacante español de cara al partido contra la Juventus.

Contra un equipo como la Juve, el centro del campo tiene que ser una muralla. Como dejes campar a sus anchas a Pjanic, Marchisio, Khedira y compañía, estás perdido. Por eso la labor de Kessie, Locatelli, Calhanoglu o Biglia mañana, debe ser de 10. Montella saldrá a presionar en campo contrario para intentar robar cuanto antes y manejar la posesión del balón, que mañana será muy disputada. Ambos equipos tienen gente que domina bien el balón en la medular.

El ataque estará muy igualado. Casi seguro que Kalinic parte de titular después de su buena actuación el pasado miércoles ante el Chievo. Le acompañaran con toda certeza Suso y André Silva. Tres jugadores que bien podrían jugar por todo el frente de ataque, pero tendrá más movilidad Suso, siendo Kalinic y André los que marquen más a la zaga bianconera.

Allegri confía en la victoria para no perder la estela de Inter y Napoli

La Juve llega como tercer clasificado en Serie A después de la victoria el pasado miércoles ante el SPAL por 4-1. Partido sin más trascendencia para los de Allegri que se permitió el lujo de reservar a hombres como Buffon, Chiellini o Pjanic. Destacó el regreso después de la lesión de Claudio Marchisio, una baza más para el técnico italiano de cara al choque en San Siro.

Parece que este puede ser el año que la Juve no consiga se séptimo Scudetto consecutivo. Napoli e Inter están muy fuertes en este inicio de campaña. Pero la Juve cuenta con esa experiencia en 38 jornadas que puede ser decisivo para la conquista del trofeo.

Llegan bien los de Allegri al choque ante el Milán. Tres partidos en diez días se puede hacer duro si no tienes una plantilla amplia. Pero Allegri ha sabido dosificar a los suyos. Ante el SPAL jugaron de inicio Lichsteiner, Rugani, Betancur o Bernardeschi, que no son habituales para el míster italiano de inicio. Nadie duda de que podrían ser titulares en la Vecchia Signora, pero a día de hoy están por delante Chiellini, Pjanic o Cuadrado. Bernardeschi se está terminando de acoplar a la Juve. Poco a poco se está convirtiendo en un hombre importante para los bianconeros. Al principio no contaba con demasiados minutos, pero cada vez cuenta más para Allegri. Terminará siendo pieza clave para la Juve.

Bernardeschi en un entrenamiento con la Juve / Foto: Facebook Bernardeschi

¿Y Dybala que? El argentino ha bajado un peldaño desde el inicio de campaña. También hay que decir que era casi imposible que siguiera a ese nivel. En las primeras jornadas ya sumaba 10 goles en su cuenta. Un inicio de temporada brutal. Pero Paulo da mucha guerra a la defensa rival. Bueno a la defensa y al centro del campo. Allegri le da libertad por todo el ataque. Es el Suso de la Juve. Si bien le gusta partir desde la banda derecha hacia el centro para buscar su pierna buena, puede hacer diabluras desde cualquier posición del campo contrario. Es sin duda, el hombre más peligroso de la Juve.

Otro que llega muy bien al enfrentamiento es el alemán Sami Khedira. El fin de semana pasado sumó un hat-trick en Údine que hizo que la Juve aplastara al Udinese en su propio feudo. El alemán está que se sale. Ahora es más llegador que nunca. En el Real Madrid limitaba sus subidas al ataque debido al gran potencial que tenía el conjunto blanco en ataque. Pero Allegri le ha dado más libertad para llegar a línea de fondo y sorprender desde segunda línea. Esa es la posición del alemán, un centrocampista llegador. A tener en cuenta Sami para mañana.

Sami Khedira celebrando uno de sus goles ante el Udinese / Foto: Juventus

Árbitro del encuentro

Paolo Valeri, de la sección AIA de Roma 2, será el árbitro del Milan-Juventus, este sábado 28 octubre a las 18 horas en San Siro.

Valeri estará asistido por Giallatini y Dobosz, con Banti como cuarto árbitro y Di Bello y Vuoto como VAR.

Antecedentes

Es de destacar la importancia que estos dos clubes tienen estadísticamente en competencias tanto nacionales como internacionales, ya que ambos ocupan posiciones destacadas en distintas competencias: dentro de la clasificación histórica de la Serie A, la Juventus se posiciona en el 1º lugar y el Milan en el 3º, mientras que la Juventus encabeza la clasificación general publicada por la FIGC seguida del equipo lombardo; en la clasificación histórica de la Liga de Campeones de la UEFA ambos equipos se ubican en el 5º lugar, en la clasificación histórica de clubes italianos en competencias europeas la Juventus se posiciona en el 1º lugar y el Milan en el 3º, mientras que en la clasificación general ocupan el 4° y 5° puesto, respectivamente.

Asímismo, ambos son los dos equipos italianos con mas finales internacionales oficiales disputadas (la Juventus con 20 y el Milan con 29), y más títulos ganados (11 y 18, respectivamente).

Se han enfrentado en 195 ocasiones en Serie A, con 73 victorias para la Juve, 59 victorias para el Milán y 63 empates.

Convocatorias y posibles alineaciones

AC Milán: A. Donnarumma, G. Donnarumma; Romagnoli, Zapata, Paletta, Abate, Antonelli, Musacchio, Rodríguez; Kessie, Calhanoglu, Mauri, Biglia, Locatelli, Montolivo; André Silva, Kalinic, Borini, Cutrone y Suso.

Juventus: Buffon, Szczesny; Barzagli, Alex Sandro, Rugani, Chiellini, Benatia, Lichtsteiner; Marchisio, Cuadrado, Asamoah, Pjanic, Bentancur, Khedira, Sturaro; Higuaín, Dybala, Bernardeschi, Douglas Costa y Mandzukic.