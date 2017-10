Milan vs Juventus en vivo y en directo online en Serie A 2017

Google Plus

Toda la información del encuentro con la previa del partido Milan vs Juventus.

En la Juventus, Allegri citó a los sucesivos futbolistas para viajar a Milán: Buffon, Pinsoglio, Szczęsny; Chiellini, De Sciglio, Alex Sandro, Barzagli, Rugani, Lichtsteiner; Pjanić, Khedira, Marchisio, Matuidi, Asamoah, Sturaro, Bentancur; Cuadrado, Douglas Costa, Dybala, Bernardeschi, Higuaín y Mandžukić.

En cuanto a las convocatorias, Montella dio la siguiente lista de 23 jugadores: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari; Abate, Antonelli, Gomez, Musacchio, Paletta, Ricardo Rodríguez, Romagnoli, Zapata; Biglia, Borini, Çalhanoğlu, Kessié, Locatelli, Mauri, Montolivo, Zanellato; Suso, Cutrone, André Silva y Kalinić. Son baja Bonucci, Conti, Calabria y Bonaventura.

La última vez que se vieron cara a car fue el diez de marzo de este mismo año. Por aquél entonces, la Juventus pujaba con Roma y Napoli por conseguir el Scudetto. En el caso del Milan, con su eterno rival el Inter, y también Lazio y Atalanta, por los puestos de Europa League. Benatia adelantó a los bianconeri a la media hora. No obstante, al filo del descanso puso las tablas Bacca. Y tras una segunda parte sin goles, cuando todo parecía decantarse por el empate final, De Sciglio cometió un evitable penalti con la mano, el cual transformaría Dybala en el 97 para sellar el 2-1 final.

Paolo Valeri muestra una roja durante un partido de Serie A. / Foto: gettyimages

El árbitro designado para dirigir este encuentro es Paolo Valeri. Natural de Roma y de 39 años, comenzó su trayectoria en el 2001 impartiendo justicia en la Serie D. En la 2004 dio el salto a la Serie C para, poco después, en 2007 intercalar duelos de Serie B y Serie A. Ya en 2010 se le designó como fijo de la máxima categoría del fútbol transalpino. Un año después, pasó a ser nombrado como colegiado de la UEFA y FIFA, debutando en partidos de selecciones nacionales.

Estadio San Siro. / Foto: gettyimages

El estadio en el que tendrá lugar el partido Milan vs Juventus en vivo será San Siro (cuando juegan los rossoneri). Son 90 años los que tiene ya (apertura en 1926), contado con varias ampliaciones y remodelaciones a lo largo de su historia. Presenta una capacidad para cerca de 80.000 espectadores. Es catalogado por la UEFA como un estadio de categoría cuatro estrellas. En él se han disputado eventos de gran talla mundial: Mundial del 34 y 90 o Eurocopa 80, además de cuatro finales de la Copa de Europa (la última, la pasada temporada con la victoria del Real Madrid frente al Atlético de Madrid).

La semana ha dejado poco hueco para las noticias, ya que durante ella se disputó la 10ª jornada de la Serie A. Tanto Milan como Juventus consiguieron el triunfo. Los rossoneri ante el Chievo en Verona por 1-4. Mientras que la Vecchia Signora hizo lo propio ante la SPAL por el mismo resultado a favor en Turín.

Dybala con la ya clásica 'máscara' como celebración. / Foto: juventus.com

Atentos en el partido Milan vs Juventus en vivo a Paulo Dybala (Juventus): del futbolista argentino de Laguna Larga poco se puede añadir. En lo que va de campaña, suma once dianas, o lo que es lo mismo, promedia 2'5 goles por partido. Una barbaridad. 'La Joya', desde la zona de la mediapunta (donde se siente más cómodo), es el encargado de hacer auténticas delicias. Con total libertad -sí, a lo Messi-, machaca a sus rivales con ese mágico a la par que armonioso gambeteo para, después de dormirles, vacunarles con un su zurda de diamantes. Si el Milan de Montella no es capaz de detenerle, tiene las papeletas de ser el gran protagonista y darle los tres puntos a los suyos.

Kalinic en un duelo de esta temporada de 'rossonero'. / Foto: zimbio

Atentos en el partido Milan vs Juventus en vivo a Nikola Kalinić (Milan): el delantero croata está llamado a ser el gran '9' rossonero de este curso. A pesar de perderse los primeros compromisos, en estos últimos está entrando con más asiduidad. Mientras Montella busca dar con la tecla, Kalinić intenta hacer lo que mejor sabe: hacer goles. Sin haber disputado la totalidad de los minutos, ha jugado ocho duelos, anotando tres goles. Unas cifras algo pobres para lo que se esperaba. No obstante, puede ser una de las grandes figuras (junto a Suso) para desatascar el duelo ante la Juventus. Su movilidad -aun el 1'87- le permite jugar de espaldas de una forma brillante. Encargado de bajar los balones en diagonal de la defensa (especialmente de Bonucci) y, posteriormente, descargar a las alas, para adentrarse en la zona de castigo velozmente buscando el remate.

Massimiliano Allegri atendió a los medios en la sala de prensa. / Foto: juventus.com

En cuanto a Massimiliano Allegri, el entrenador juventino también consideró el partido como "una cita importante", al igual que será "un buen test" para medir su nivel actual. El de Livorno, de igual modo, espera que sus pupilos "cometan menos errores técnicos" como en sus últimos enfrentamientos.

Montella durante la rueda de prensa. / Foto: acmilan.com

Vicenzo Montella quiso lanzar un mensaje de optimismo a la hinchada en las vísperas de este vital duelo. "He visto un equipo con más identidad. Nuestras últimas actuaciones han sido positivas a pesar de los resultados", puntualizó el técnico napolitano. En cuanto a sus rivales, afirmó que la Juventus es "un equipo muy completo", además de que también necesitarán tener la "suerte" de su lado.

Shevchenko marca a Buffon el penalti que dio la Champions League al Milan. / Foto: gettyimages

Uno de los grandes recuerdos -y ya no tan recientes- es la final de Champions League de 2003 que disputaron ambos. Era la primera vez en la historia que dos equipos italianos se citaban en el desenlace de dicho torneo. Tras el 0-0 en los 120 minutos en el Old Trafford de Mánchester, serían los rossoneri quien se llevarían 'la Orejona' en los penaltis por 3-2. Cabe destacar que solamente queda un jugador en activo de los que disputaron aquel duelo: Gianluigi Buffon.

Que Milan y Juventus se enfrenten, es sinónimo de partidazo. Muchos, por ello, lo deciden denominar como el 'Derbi de los Campeones'. Y no es para menos. Los dos equipos más laureados del territorio italiano. Uno, como el dominador de Europa en sus mejores años y quien desea recuperar ese trono perdido desde hace mucho tiempo. El otro, de la propia Italia y que ansia expandir sus dominios a todo el continente sin tanto éxito. De forma oficial se contabilizan hasta 223 duelos. Como claro vencedor, sale la Juventus con 84 victorias. El Milan, sin embargo, se queda con 66. El resto (73) se cuentan por empates.

En cuanto a su último duelo lejos de su feudo, fue su visita a Udine. Allí, empezaban con mal pie. A los ocho minutos ya caían 1-0 (Perica). Sin embargo, en apenas seis minutos lograron darle la vuelta. Primero Samir (en propia puerta) y después Khedira -quien tuvo un idilio con el gol-, colocaban el 1-2. Las cosas parecían volver a torcerse con la expulsión de Mandžukić. Al iniciarse el segundo tiempo, el central Danilo sellaba de nuevo las tablas. Pero a partir del 52, todo fue coser y cantar para los bianconeri. Khedira en modo 'killer' firmaba un hat-trick y Pjanić cerraba la cuenta goleadora con el 2-6 final. Un auténtico festín en el Dacia Arena.

En el caso de la Juventus, los turineses siguen en su modo de propulsión con los tres puntos que consiguieron al golear a la SPAL (4-1). Ya acumulan dos partidos con sendos triunfos, además de forma holgada. Actualmente, se encuentran en la tercera plaza con 25 puntos (a uno de Inter y a tres del Napoli). Estos se desglosan en ocho victorias, un empate y una derrota. Además, se erigen como el equipo más goleador con 31 tantos.

Mientras que en su última cita en San Siro, los lombardos decepcionaron hace poco menos de una semana ante sus tifosi. No consiguieron pasar del empate a cero ante el Genoa. Cierto es que tuvieron que jugar casi 70 minutos con uno menos tras la expulsión de Bonucci. Con ello, sumaron hasta cuatro jornadas de Serie A sin saborear la victoria (un empate y tres derrotas).

El Milan afronta este auténtico partidazo con algo más de moral tras su triunfo cosechado ante el Chievo en esta jornada intersemanal. De este modo, los rossoneri son octavos con 16 puntos tras registrar en estas once jornadas: cinco victorias, un empate y cuatro derrotas. Unos números pocos satisfactorios después de las expectativas e ilusión generadas al inicio del curso.

¡Muy buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Milan vs Juventus en vivo, perteneciente a la 11ª jornada de la Serie A. El encuentro tendrá lugar en el Estadio San Siro a partir de las 18:00 horas.