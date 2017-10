El Pipa ratifica el dominio de la Vecchia Signora con dos golazos

Google Plus

Dos zarpazos del Pipa Higuaín sirvieron para decantar la balanza a favor de la Juventus en el partidazo de San Siro. El encuentro fue muy intenso desde el primer minuto de juego y aunque los dos equipos buscaron la victoria, se evidenció en todo momento la gran diferencia de nivel de juego y plantilla entre ambos. El Milan sometió en un primer momento a la Juve, pero tras el primer gol del argentino los visitantes dominaron el juego.

Montella y los suyos quedan muy tocados, ya que el proyecto milanés parece no terminar de arrancar. De los últimos cinco partidos solo han ganado uno, y en Serie A de doce puntos posibles únicamente han conseguido cuatro. Por el contrario, la Juve lleva una formidable racha de cuatro partidos ganando, lo que hace olvidar por completo la derrota sufrida en casa ante la Lazio hace un mes. A falta de los partidos de Inter y Nápoles, los de Allegri se sitúan colíderes mientras que los rossoneros quedan ubicados en mitad de tabla.

100 veces Pipita

El Milan motivado por el gran ambiente de San Siro y la necesidad imperiosa de conseguir una victoria ante su público, salió a por todas. Cuando el balón pasaba por Suso, Çalhanoğlu y Kalinić la Juve sufría. Tanto que el equipo local estuvo a punto de adelantarse antes del primer cuarto de hora de partido. Los de Allegri no conseguían quitarse la presión, hasta que Dybala, Cuadrado y Pjanić entraron en escena. La Juve apretó el acelerador y poco a poco metió al Milan en su portería. En una jugada al borde del área consiguieron conectar los argentinos de la Vecchia Signora, la Joya sirvió un balón para que el Pipita tras realizar un magnífico control fusilara a Donnarumma. Además de servir para adelantar a su equipo en el marcador, este gol significó el número 100 con la camiseta de la Juventus para el Pipa Higuaín.

Arreón del Milan antes del descanso

Tras el gol, los de Montella no se rindieron. Hilvanaron buenas jugadas y volcando casi todo su peligro por la banda derecha de Suso y Abate. Uno de estos centros laterales estuvo a punto de ser rematado a gol por Kalinić, podía haber supuesto el empate para el Milan.

El encuentro se endureció, se luchaba cada balón con mucha intensidad. En esta fase del partido hubo una gran cantidad de faltas e interrupciones. Aunque los dos equipos jugaron de manera intensa, también lo hicieron limpiamente, ya que el árbitro únicamente mostró dos tarjetas amarillas durante todo el partido.

En medio de esta intensidad, el Milan tuvo la más clara del partido hasta el momento. Kalinić controló un balón peinado y se quedó solo ante Buffon. Entre el portero de la Juve y el larguero, evitaron el gol. En el rechace Rugani consiguió tapar el tiro de Çalhanoğlu y mandar el balón a córner para alejar el peligro. Fue la última acción de la primera mitad y de haberse llegado al descanso con empate el partido habría cambiado por completo.

Minutos de tanteo y doblete del Pipa

En los primeros minutos de la segunda mitad ambos equipos firmaron una especie de tregua. No hubo aproximaciones claras en ninguna de las dos áreas y tanto Milan como Juve se dedicaron a mover el balón pensando en la mejor manera de logar el gol. Los jugadores más destacados en estos minutos fueron Suso y Kalinić por parte de los locales, mientras que por parte de la Juve destacaron Dybala y Cuadrado.

Cuando se había cumplido la hora de partido, Asamoah recibió el balón en tres cuartos de campo, el centrocampista de la Juve asistió a Gonzalo Higuaín. El nueve argentino con una maniobra exquisita, dejó pasar el balón y se plantó sólo ante Donnarumma. No falló en la definición, 2-0 y aunque quedaba media hora el partido se preveía sentenciado.

Sin sobresaltos hasta el pitido final

El segundo gol de la Juve fue demasiado para el Milan. Montella quiso revertir esta situación metiendo en el campo a Locatelli, Antonelli o André Silva, pero no sirvió de mucho. Los de Allegri controlaron en todo momento el encuentro con el resultado a favor y no dieron opciones. Esta última fase del partido fue bastante bronca y con muchas faltas, lo que no permitió que se jugara mucho. Cosa que favoreció a la Juve y ayudó a que se llegase al final del partido sin sensación de que la victoria bianconera peligrase.

La gran diferencia entre estos dos conjuntos es que la Juve cuenta con jugadores que pueden decantar un partido con una jugada y además el equipo sabe a lo que juega. Mientras que el Milan que no tiene jugadores de tan altísimo nivel, aún está buscando la manera de unir todas las piezas, para que el sistema funcione. El único enemigo que tiene el equipo de Montella es el tiempo, que corre en su contra. En la próxima jornada la Juve tiene un partido que se presupone fácil en casa, contra el Benevento. Mientras que el Milan se desplaza a Sassuolo, con un único objetivo: vencer y convencer.