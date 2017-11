Allegri: "Estamos disgustados"

Massimiliano Allegri, el martes, en Lisboa / Foto: Juventus FC

La clasificación para los octavos de final tendrá que esperar. La Juventus empató ante el Sporting Club de Portugal en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League y aunque con una victoria tampoco se hubieran clasificado matemáticamente, sí lo hubieran hecho virtualmente. El punto sumado ayer, juntamente con el empate del FC Barcelona en Grecia, hace que ambos conjuntos se mantengan a tres puntos de distancia.

"Está todo en juego"

En la rueda de prensa posterior al partido, Massimiliano Allegri reconoció, públicamente, el mal sabor de boca que les dejó el partido del martes. Y no solo pidió disculpas por la pobre imagen que los italianos ofrecieron en el José Alvalade y sabiendo que perdieron dos puntos en Portugal -y podrían haber sido tres si Higuaín no hubiera empatado en el minuto 79-, sino también con perspectiva y sabiendo que los próximos partidos de los italianos en Europa no son precisamente fáciles. La Juventus, el martes, se complicó la vida y tal y como apuntó Allegri: "tenemos todo en juego en dos partidos nada fáciles".

El técnico no quiso olvidar que en el próximo partido de Champions, que lo disputan en casa, se enfrentan al FC Barcelona y aunque el italiano reconoció que: "será un partido abierto", también recordó que el último partido de la Juventus de esta fase de grupos será ante el Olympiakos en El Pireo, un partido que, probablemente: "será un infierno".

Sobre el partido del martes, el entrenador reconoció que los suyos hicieron una mala primera parte y añadió que después del gol local el nivel de sus jugadores no mejoró: "no reaccionamos enseguida, no nos activamos". Allegri sí elogió tanto la reacción de los suyos después del descanso como el rendimiento de los jugadores que entraron desde el banquillo, a partir de minuto 70, que: "nos dieron más dinamismo". El técnico continuó con la autocrítica afirmando que: "tuvimos tiempo de intentar mover el juego, pero no lo hicimos".

La rueda de prensa terminó con un Allegri que declaró que tienen que dar lo mejor, aceptando el resultado de la noche del martes y ya pensando en el próximo partido de los italianos en la Serie A ante el Benevento. "Queremos ganar".