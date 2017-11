El debate: ¿cuál es el problema del AC Milan?

Google Plus

Fotomontaje: Javier Jábega (VAVEL)

Tras mucho deambular, parecía que el rumbo del AC Milan había encontrado su camino hacia el éxito. Pese a la inversión de capital, los resultados y prestaciones que está dando el club rossonero están lejos del nivel esperado. Pero, ¿quién es el principal responsable, los jugadores o el entrenador?

Los jugadores como parte del problema del AC Milan (Mario Reinoso / @MarioReinoso17)

La temporada del Milan comenzaba con unas muy altas expectativas. La ilusión volvía a vestirse de color rossonero. El gran trabajo desde la dirección deportiva del club lombardo generó unas miras, quizás, algo excesivas. Con un proyecto prácticamente nuevo, que conllevó la regeneración del equipo y, por ende, numerosas caras nuevas. No obstante, se confió en el mismo director de orquesta. Un Vicenzo Montella que se está viendo en el ojo del huracán de las críticas (y muy duras por cierto) como consecuencia de los malos resultados cosechados por el cuadro milanés. A los grandes y bonitos resultados en las primeras jornadas (tanto en Serie A como en Europa League), llegaron los primeros huesos duros. Y así es como se acabaron viendo las costuras de un equipo que todavía está en el horno. La derrota ante la Juventus, otro claro ejemplo.

"Muchos futbolistas no están rindiendo al nivel que se esperaba, o, de momento, las cifras pagadas por ellos en los traspasos no son las acordes a lo demostrado"

Diseccionando la evolución de la escuadra, es cierto que es parte de esos problemas en los que se encuentra sumido el Milan. Sin embargo, dentro de esa búsqueda del estilo con el que identificarse (si 4-3-3 o 3-5-2), son muchos los futbolistas que no están rindiendo al nivel que se esperaba. O que, de momento, las cifras pagadas por ellos en los traspasos no son acorde a lo demostrado en el terreno de juego. El primero que se le viene a la mente a cualquier seguidor del fútbol italiano es Leonardo Bonucci. El capitán rossonero y llamado a ser uno de los grandes emblemas de este ambicioso nuevo acorazado se está viendo sobrepasado por la situación. Un claro ejemplo es la tarjeta roja que vio ante el Genoa y le costó la sanción de hasta dos partidos (se perdió Chievo y Juventus).

Junto a él, aparecen otros nombres como el suizo Ricardo Rodríguez, quien desde la posición de carrilero izquierdo no se está sintiendo del todo cómodo, a la par que muestra una gran fragilidad en defensa. En esta zona también habría que añadir una ‘pizca’ de mala suerte, ya que Andrea Conti, quien presumiblemente se erigía como titular en el carril diestro, se lesionó de gravedad. Ante ello, Montella varía en torno a los nombres de Calabria e incluso Borini, sin mucho éxito claro. Otro que sigue esta lista de pobres provechos es, sorprendentemente, Alessio Romagnoli. El central romano está ofreciendo una cara totalmente opuesta a la de la campaña anterior, donde emergió como uno de los defensores italianos del presente-futuro.

Los jugadores milanistas aplauden en su afición | Foto: AC Milan

Avanzando, llega la zona del centro del campo que, junto a la defensa, es uno de los puntos donde más adolece el Milan esa inestabilidad tan palpable. Lucas Biglia, por si fuera poco, como regista no da la confianza suficiente, al igual que tampoco es capaz de sostener la medular a la hora de proyectarse en ataque sus dos acompañantes. Estos son normalmente Kessié y Bonaventura. El costamarfileño entró con mal pie, pero en estos últimos partidos es verdad que ha mejorado progresivamente su nivel (lleva dos goles). Mientras que el segundo, uno de los jugadores de mayor calidad en la sala de máquinas italiana, deja ciertas dudas en estos primeros compases de curso –unido a sus lesiones-.

También está Hakan Çalhanoğlu, el cual estrenó su casillero el pasado miércoles, aunque es de reseñar que fue expulsado hace varias jornadas atrás, otro claro reflejo de lo que le está costando acostumbrarse a la cultura del calcio. Otros como Manuel Locatelli no han acabado de asomar la cabeza del todo.

Ya en la parte ofensiva, los registros “mejoran” positivamente (algo es algo). En las primeras citas, su principal chaleco salvavidas fue un joven Patrick Cutrone (19 años), y que registra hasta ahora cinco dianas. En esa doble delantera han permutado varias piezas. Al canterano rossonero se han sumado quienes, a priori, iban a ser los dos titulares. André Silva y Nikola Kalinić. El luso en liga todavía no ha ‘mojado’. El croata, en cambio, es el segundo máximo anotador del Milan. Y, por último, se podría decir que el mejor jugador de los lombardos, Suso. Uno de los pocos ‘salvables’. El gaditano es el espejo donde mirar cómo está el equipo. Ya que cuando él está mal, los de Montella lo notan y mucho. Aunque su influencia no está siendo tan alta –aún está acoplándose a la zona de mediapunta/segundo delantero- es el máximo artillero con cuatro tantos.

Como bien defendían Fassone y Mirabelli (encargados de la dirección deportiva) “hay que dejar trabajar” ya que los grandes proyectos “no se construyen de un día para otro”. El Milan intenta no dar más bandazos como antaño. Quiere seguir creciendo en esta metamorfosis y, por fin, recuperar su reinado. Primero se empieza por Italia. Después, por Europa. Pero, piano piano.

Montella no está dando la talla (Guillermo de Marcos / @GuilledeMarcos)

Son tiempos difíciles en Milán para el conjunto rossonero. Tras una inversión de 200 millones de euros en verano y con la vuelta a Europa League, desde San Siro esperaban una mejora notable del AC Milan esta temporada. Lo cierto es que, de momento, el rendimiento no está siendo el esperado por parte del equipo milanista. Altibajos en el juego con partidos muy completos y momentos de zozobra en Europa pero sobre todo en Serie A. Once jornadas después, la zona noble de la clasificación se encuentra lejos, sobre todo por una irregularidad manifiesta. Cinco victorias, cinco derrotas y un empate.

“La plantilla es competitiva y Montella no está aprovechando todo el potencial que tiene a su disposición”

Aunque desde Milán se pueda defender a Montella y se les cargue parte de culpa a los jugadores, que no están rindiendo al nivel esperado, lo que parece claro es que el técnico milanista tiene una mayor responsabilidad en los vaivenes de su equipo. Y ello bien puede radicar en el cambio de formación utilizado en este primer tramo del curso. En las dos primeras jornadas, el AC Milan formó con un esquema 4-3-3 que se tradujo en solvencia defensiva, verticalidad y llegadas en el ataque rossonero. No obstante, algo falló el día de la derrota por 4-1 en el Olímpico de Roma ante la Lazio. Dos cambios en el once, Calabria en el lateral derecho en el lugar de Conti y Biglia como tercera prueba de mediocentro defensivo. Algo que descolocó por momentos al equipo aunque buena culpa de la derrota fue del gran estado de forma del equipo lazial.

A partir de ahí, cambio al 3-5-2 que si bien es cierto sirvió para superar a Udinese y SPAL por la mínima en casa dejó una sensación de apatía en el ataque milanista. Algo que ante rivales más fuertes se pudo ver de manera clara. Tres derrotas consecutivas transformando solo dos goles y recibiendo siete ante Sampdoria, Roma e Inter. En defensa, la acumulación de tres centrales y un pivote defensivo, Lucas Biglia, no fue suficiente para cerrar los espacios que aprovechaban los rivales. Además, arriba las dos puntas con Suso ejerciendo de falso delantero por la derecha le hacían perder protagonismo al jugador español, que no se sentía cómodo jugando por dentro y dejando a los carrileros la subida por banda.

Montella dando indicaciones | Foto: AC Milan

Tres derrotas que podían parecer fruto del mérito rival más que del mal juego de los de Montella, pero que se vieron acrecentadas con el empate en casa ante el Genoa, que no pasa por su mejor momento. 0-0 en un partido en el que de nuevo la falta de profundidad, verticalidad y juego fue la tónica del choque. Misma situación que en el partido de Europa League unos días antes contra el AEK. 0-0, mismo esquema y muy poca actividad en ataque de los jugadores rossoneri. En la cuerda floja, Montella se dio cuenta de que la derrota ante la Lazio no estuvo cimentada en la defensa de cuatro, y que a la larga los tres centrales no supondrían más seguridad defensiva, sino todo lo contrario, menos presencia en el ataque.

En Verona, y aprovechando la baja de Bonucci por sanción, el técnico italiano volvió al 4-3-3. Y el cambio funcionó y de qué manera. Triunfo 1-4 en casa del Chievo Verona, viendo portería con facilidad ante un equipo que le superaba en puntos en la tabla clasificatoria. Ante la Juve, en el último encuentro, volvió la defensa de tres centrales, aunque con la capacidad y calidad del rival el sistema poco habría cambiado el resultado final. La irregularidad milanista tiene dos culpables, entrenador y jugadores, pero es de recibo que los cambios de esquema en el once provocan una variación en el juego del AC Milan, que hacen que el rendimiento suba o descienda. La plantilla es competitiva y si Montella da con la tecla puede sacar muchos frutos de los jugadores que tiene a su disposición. Si no es capaz, no le queda otra a los directivos rojinegros que buscar otro encargado para pilotar el proyecto de regreso a la élite del AC Milan.