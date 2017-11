Niza le regala tres puntos a la Lazio

Google Plus

En un partido aburrido, trabado y con pocas opciones de gol, la Lazio consiguió tres puntos importantísimos que le aseguran ya un boleto en la siguiente ronda del torneo. Al juego le paso poco, hasta el minuto 90, cuando Marco Parolo peinó un balón que se encontró con la cara de Le Marchand y se fue a las redes.

Los hombres de Inzaghi tenían prácticamente amarrado el boleto a la ronda siguiente. Mismo caso que los franceses, pero a ambos les faltaba el último empujón, el último paso que los pusiera ya matemáticamente en los dieciseisavos de final. Por lo que el partido de este jueves se presentaba como esa oportunidad de asegurarse un lugar entre los 24 mejores de la competencia (recordar que los ocho terceros lugares de Champions clasifican a Europa League).

Ambos equipos salieron al campo buscando no perder. Su miedo a la derrota era más grande que las ganas de llevarse los tres puntos. Lo que nos dejó un partido aburrido hasta el cansancio, con pocas opciones en las áreas, toques de balón sin profundidad e incluso sin faltas, debido al poco interés de los dos por recuperar el esférico. Franceses e italianos se sentían ya clasificados por lo que ninguno tenía obligación de buscar el partido.

Quizá el hecho de ser locales motivo un poco a los biancoccelesti, quienes intentaron al menos en los primeros minutos, crear algunas opciones de peligro. Sobre todo, con Jordán Lukaku. El volante belga se mostró incisivo por la banda derecha, llegando en un par de ocasiones a línea de fondo y mandando centros que no recibieron respuesta por parte de los delanteros.

Los franceses estuvieron bien parados en el fondo. Tampoco es que el cuadro de la capital los estuviera bombardeando, pero se veían tranquilos atrás, no tenían muchas ganas de tener el balón y esperaban un contragolpe para atacar. Dicha oportunidad se presentó hasta pasado el minuto 30, cuando un robo de balón le permitió a Walter llegar a las afueras del área y disparar. Lamentablemente para su causa el tiro se quedó en la barrida de un defensor.

Imagen del encuentro | Foto: SS Lazio

Niza tocaba el esférico sin mucha profundidad. Lo movían a lo ancho del campo, pero no a lo largo, no iban al frente. Los locales no se desesperaban y aguantaban el toque de la visita. El primer tiempo finalizo sin muchas opciones para descorchar el marcador.

Más de lo mismo

Para el complemento la visita salió volcada al frente en los primeros minutos. Dos disparos. Uno de Sneijder y otro de Walter parecían ser el augurio de que la cosa seria diferente en la segunda parte. Pero no. Los segundos 45 terminaron siendo más de lo mismo.

Las pocas opciones de gol que hubo fueron disparos de media distancia. Ambos esperaban en medio campo, no dejaban espacios para que el rival intentara algo. El juego estaba trabado en el centro del verde. Lo único que rompía el ritmo monótono eran los errores en la entrega del balón que generaban espacios para la contra, pero todos fueron desaprovechados.

Simone Inzaghi mandó dos cambios para buscar que su equipo mostrara cosas distintas. Por su parte el cuadro de la Ligue 1 sacó del banco a su máxima figura: Mario Ballotelli. Desafortunadamente lo hizo a diez minutos del final, por lo que fue poco lo que pudo hacer. Aunque si le dio agilidad que no había tenido en los 80 minutos transcurridos.

En la recta final, la Lazio consiguió un tiro de esquina que fue cobrado a primer palo, donde el lateral italiano Marco Parolo logro peinarlo. El balón encontró las redes luego de estrellarse en la cara de Le Marchand. Así, un empate a cero cantado, necesitó de un autogol para romperse.

Con los tres puntos ganados, Lazio están la siguiente ronda, por su parte Nice deberá esperar a las próximas jornadas para amarrar su clasificación.