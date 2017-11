Sufrida victoria juventina ante el 'farolillo' rojo de la competición

Tenía razón Massimilliano Allegri en la previa del partido: "nunca fiarse de los equipos pequeños, especialmente cuando son recién ascendidos y llevan cero puntos en la clasificación". No por nada, como bien representa el equipo de fútbol en su escudo, Benevento es la ciudad de las brujas. Pues bien, De Zerbi (entrenador visitante), embrujaba a toda una Juventus durante una hora de juego, tiempo en el que los suyos aguantaron la ventaja en el marcador, gracias a un gol de falta de Ciciretti en el minuto 19. Especialmente desatentos los futbolistas colocados en la barrera por el portero de la Juventus Szczesny, dejando al hoy guardameta titular vendido ante el colocado disparo.

Quien se esperase una goleada, se daría rapidamente cuenta de como se había equivocado de pronóstico. Es verdad, que la Juventus pudo ponerse enseguida por delante en el marcador, por medio de un Douglas Costa (que fue de más a menos) que veía como su gran disparo desde dentro del área se estrellaba en el larguero, al tiempo que el portero rival suspiraba aliviado. Sin embargo, todavía no hemos podido ver esta temporada una Juventus realmente brillante en el juego y en el apartado físico. Es aún un equipo más práctico, que gana sus partidos por la superior calidad respecto a la mayoría de sus rivales. Esto le vale de momento para, en esta jornada, superar en la tabla al Inter y recortarle dos puntos al líder Napoli (ahora solo les diferencia un solo punto).

Sorpresa en el Stadium

Allegri introducía a Marchisio en el doble pivote (primer partido titular después de dos meses) con De Sciglio lateral derecho (por Lichtsteiner) y Douglas Costa extremo izquierda (en lugar de Mandzukic), pero en la zona ofensiva derecha mantenía a Cuadrado dando la oprtunidad a Bernardeschii solo los últimos diez minutos. Por su parte, el Benevento se presenta con un 3-4-2-1, que en principio no parecía poder dar problemas a la Vecchia Signora, que celebraba sus 120 años de historia este mismo día. Debido a esto, los futbolistas salieron con una camiseta celebrativa, de edición limitada, sin ningún tipo de publicidad en el tejido. De Zerbi, desde el ¡rincipio y con su alineación daba la idea de que su prioridad era aguantar más que intentar dar la campanada. Tanto es así, que su equipo practcamente no supera el medio campo durante el primer cuarto de hora de encuentro.

Pero cuando todo el mundo estaba esperando a que antes o después la Juventus abriría el marcador, en el primer lanzamiento a portería (a balón parado), Ciciretti hacía de Dybala y con su pierna izquierda ponía el balón pegado al palo dercho del hasta ahora mero espectador, Szczesny. El futbolista celebró el gol como si acabase de ganar la Champions League en ese mismo instante. Antes habiamos asistido al larguero de Marchisio (gran golpeo de exteriror), al paradón de Brignoli a tiro de Douglas Costa y al larguero del propio brasileño.

Pero la pelota no quería entrar y como diría posteriormente Allegri: "temía que fuese el típico partido embrujado donde el balón nunca quiere entrar, pero por suerte mis futbolistas lo remediaron en el segundo tiempo". No se rfería solo a esas tres ocasiones el técnico de la Juventus, ya que también asistimos a tres peligrosas fatas al borde del área, consecuencia del asedio juventino, y que no obtuvieron sus frutos debido a la barrera o a intervenciones de mérito del portero visitante. Y tmpoco acababa aquí la avalancha de ocasiones de los locales. Primero Dybala con un tiro sorprendentemente fuera a escasos metros de la portería, y posteriormente Cuadrado mndando alto su lanzamiento a pocos pasos de la portería contraria, en una de sus tantas internadas por la derecha. No había tiempo para más y los equipos se iban a descansar tras un intenso primer tiempo por ambas partes, unos en materia ofensiva y otros en la defensiva.

Remontada sudamericana

La fiesta del benevento (gran cantidad de aficionados desplazados hasta Turín para alentar a sus jugadores) se apagaba cuando Higuaín, con un gol de delantero de clase mundial, empataba el partido mandando a la red el balón mediante una volea a la escuadra izquierda del gurdamente del Benevento. Bonita jugada, iniciada por De Sciglio en el carril derecho, y acompañada por Matuidi, que de cabeza servía el balón al 'Pipita'. La remontada se quedaba a las puertas: finalmente Alex Sandro, muy criticado por su nivel durante la temporada, se inventaba un precioso centro al segundo palo, al que Cuadrado lanzándose en plancha, llegaba con su cabeza para batir a bocajarro a Brignoli. El Benevento poco a poco se iría apagando con tan solo un acercamiento de Cataldi que puso miedo en el cuerpo al Stadium con un timido lanzamiento desde la distancia que salia desviado por poco.

La Juventus, con la victoria en el bolsillo, fue bajando el ritmo al final del partido. Quizás demasiado, permitiendo al Benevento que rondase la zona defensiva juventina, y provocando la ira de Allegri que no quería sorpresas tras haber sufrido mucho para lograr la remontada. Terminaría el partido con una ocasión a tiro de Bentancur, que entró sustituyendo a Dybala y que volvió a demostrar el grn nivel de su juego en el poco tiempo que dispuso. Lo importante finalmente eran los tres puntos que le permitían reducir distancias respecto al líder y sobrepar en la tabla al Inter. Por su parte el Benevento, se irá a este parón liguero, con un record negativo histórico. Nunca nadie antes había obtenido cero puntos en las primeras doce jornadas de campeonato en las cinco grandes ligas.