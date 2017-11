Massimiliano Allegri: "Vamos en un buen camino"

Foto: Juventus FC

La Juventus dio la vuelta al Benevento para sacar las tres unidades de su propio césped y mantener la lucha con el Napoli que empató el domingo contra el Chievo. El entrenador de la vecchia signora, Massimiliano Allegri, habló con los medios al final del partido para opinar sobre las complejidades del mismo y lo difícil de sacar la victoria.

"Hay que felicitar a los chicos, nos pusimos abajo en el primer disparo que hicieron, pero mantuvimos la lucidez. Parecía un partido maldito, la pelota no quería entrar, pero pudimos darle la vuelta, felicidades a los muchachos porque tuvieron paciencia", inició diciendo el italiano. "Se nos ha complicado al final, debemos entender que ningún partido es fácil, debemos estar más atentos a estos detalles. A grandes rasgos la prueba estuvo bien" elogiaba el preparador a sus pupilos.

Con respecto a los detalles por pulir: "debemos trabajar, ahora vamos en un buen camino. Estamos a un punto del Napoli que tiene un ritmo infernal y estamos a un partido en Champions de clasificar. La temporada es larga, tenemos que mantener la velocidad porque varios tropiezos no son positivos. Será una lucha hasta la última jornada". Matizó el entrenador que ubica a su equipo en el segundo lugar de la tabla, un punto por detrás del líder, Napoli. Sobre sus jugadores en el partido: "¿Cómo califico la actuación de Dybala? Hizo un buen partido. Ha jugado todos los partidos hasta ahora y a veces las cosas no le salen como en otras. Marchisio jugó bien, creía que no jugaría los 90 minutos, me ha sorprendido positivamente del punto de vista físico".

Concluyó hablando sobre las complicaciones para cerrar el partido: "Me molesté porque debíamos controlar la pelota. De todos modos, esta vez me quité el abrigo con calma y lo dejé en el banquillo", finalizó el estratega de la Juventus de Torino.