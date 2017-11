Google Plus

Ventura: “Nunca he considerado la posibilidad de no ir al Mundial" Foto: Italia.

Italia terminó la fase de grupos para la clasificación del Mundial de Rusia 2018 por detrás de España, tras conseguir el conjunto azzurri 23 puntos y un balance de siete victorias, dos empates y una derrota. Con esta situación, los hombres de Ventura tienen que enfrentar un nuevo obstáculo que le separará momentánea o definitivamente del Mundial, los Play-Offs. Aquí, se encuentran también otras selecciones a las que se les brinda una última oportunidad como Dinamarca, Honduras, Perú, Suiza, Grecia, Irlanda, Irlanda del Norte, Croacia, Nueva Zelanda, Suecia y Australia. El rival al que tendrá que enfrentarse Italia será Suecia, uno de los rivales más complicados de esta repesca.

En la rueda de prensa previa al primer enfrentamiento que tendrá lugar el viernes en Suecia —la vuelta será en el Giuseppe Meazza—, Ventura respondió a las preguntas que obviamente surgen al ver que Italia tendrá que enfrentarse a esta situación para poder ir al Mundial y relacionadas con la convocatoria.

Una de las cosas que llamó la atención de la convocatoria fue la presencia de Jorginho (Napoli) y de Simone Zaza (Valencia), ambos jugadores no eran llamados para la selección desde noviembre de 2016. Sin embargo, un año después y con un gran rendimiento en la presente campaña, vuelven a estar en una convocatoria. Es un movimiento que también demuestra que Gian Piero Ventura va a sacar la artillería pesada en los próximos dos partidos.

“Llamé a Jorginho porque lo está haciendo bien”, dijo el seleccionador italiano para comenzar. “Tenemos que tomar decisiones sobre el sistema y los jugadores con los que saldremos. Zaza está aquí por méritos propios, no se trata solo de los goles, sino también por su manera de actuar sobre el campo”.

Además, el técnico se encuentra muy confiado respecto a que Italia estará en Rusia el año que viene, y aclaró que “el grupo está extraordinariamente motivado y realmente quiere estar en el Mundial” y que, “es un momento importante para los jugadores porque algunos están comenzando un nuevo ciclo, mientras que otros están terminando el suyo”.

Si algo está claro es que Italia no está dispuesta a renunciar a jugar en el Mundial y que este es el mensaje que está transmitiendo Ventura a sus jugadores como mostró en rueda de prensa. “Nunca he considerado la posibilidad de no ir a la Copa del Mundo. Tenemos un objetivo importante y tenemos que tener éxito, una vez hecho esto, tenemos los requisitos que se necesitan para hacer algo importante”.

"No se trata de Suecia, lo que importa es lo que hacemos nosotros. Son más o menos el mismo equipo de la EURO, no tienen a Ibrahimovic pero sí tienen a Toivonen. Siempre juegan con las mismas características, forma parte de su ADN” comentó cuando se le preguntó sobre su rival, Suecia.

Lista de convocados:

Buffon (Juventus), Donnarumma (Milan), Perin (Genoa)

Astori (Fiorentina), Barzagli (Juventus), Bonucci (Milan), Chiellini (Juventus), D’Ambrosio (Inter), Darmian (Manchester United), Rugani (Juventus), Spinazzola, Zappacosta (Chelsea)

Bernardeschi (Juventus), Candreva (Inter), De Rossi (Roma), El Shaarawy (Roma), Florenzi (Inter), Gagliardini (Inter), Insigne (Napoli), Jorginho (Napoli), Parolo (Lazio), Verratti (PSG)

Belotti (Torino), Eder (Inter), Gabbiardini (Southampton), Immobile (Lazio), Zaza (Valencia)