Patrick Schick piensa en cosas mayores en tan poco tiempo | Foto: AS Roma oficial

El joven futbolista checo concedió una extensa entrevista a medios de su país, donde se quedó muy a gusto. Comentó las múltiples oportunidades que tenía este verano tras su gran temporada pasada con la Sampdoria y la gran decepción que supuso para él la actuación de la Juventus respecto de su fichaje: "Al final de la temporada pasada pude elegir entre varias propuestas. Las ofertas que más me gustaron vinieron de Turín, Milán y Roma. "Elegí la Juventus, me llamó Nedved y todo parecía fascinante. No podía esperar. En junio me sentí un jugador de la Juventus, pero realmente no lo era. Sabía que la inflamación del corazón había pasado. Estaba bien, pero la Juventus retrasó mi transferencia. Cuando volví de vacaciones, mi agente Paska me dijo que tendría que volver a Turín para realizar más pruebas. Respondí que no iría a ningún lado. La Juventus no se preocupó más que yo, por lo que estaba un poco enfadado con ellos ante tal situación."

También tuvo tiempo de hablar de sus aspiraciones de cara al futuro y, a pesar de su inexistente arranque de temporada, tras lesionarse en septiembre, en la cuarta jornada de Serie A frente al Hellas Verona, habiendo disputado tan solo 15 minutos con la elástica giallorossi, se mostró verdaderamente positivo e incluso excesivamente sincero, teniendo en cuenta lo difícil que suele ser sacar titulares de tanto jugo en futbolistas de élite. Sin embargo el checo, una vez más, se quedó a gusto y dijo exactamente lo que pensaba: "Espero ser traspasado en unos años a un club mejor que la Roma, donde me pagarán más. Siempre ha sido una motivación para mí. ¿Dónde? No creo que pueda ir más allá, no hay muchos clubes mejores que la Roma, pero quizá a clubes como Real Madrid, FC Barcelona o el Manchester United." Teniendo en cuenta el atropellado inicio de temporada que ha tenido, cuesta entender este tipo de declaraciones y más aún siendo un recién llegado al conjunto capitalino. Veremos cómo sientan estas declaraciones entre los aficionados giallorossi y en el vestuario dirigido por Eusebio Di Francesco.