Alessandro Lucarelli, "uno di noi"

Con casi cuarenta años y medio tras de sí y una decena de ellos en las filas del Parma, Alessandro Lucarelli escribió el capítulo más emotivo de su carrera tras su partido en casa del Frosinone. El Parma cayó por dos goles a uno pero el veterano defensor azzurro consiguió firmar su partido número 311 con la camiseta de los crociati y superar a Ermes Polli como jugador con más presencias dentro del equipo.

La hazaña hubiera sido imposible de llevar a cabo si no fuese por el gran amor que Il Soldato siente hacia el club, amor que es devuelto por cada uno de los aficionados, directivos y compañeros en el club del que es todavía más leyenda y que le hizo no bajarse del barco cuando el equipo se hundió a la Serie D en 2015 así como firmar una renovación a los 39 años para disfrutar de su equipo del alma en la Serie B tras dos ascensos consecutivos.

En un comunicado en sus redes sociales Lucarelli agradeció los años vividos en el Parma de este modo: “Llegué en 2008 de puntillas. Para muchos podría parecer el “hermano recomendado”. Con los años me he ganado vuestro respeto, habiéndome convertido hoy en un punto de referencia para vosotros. En estos diez años ha habido más alegrías que sufrimiento, pero fue el último el que me hizo ser uno con vosotros y que vosotros fueseis parte de mí. En estos 311 partidos he cometido muchos errores y tengo en la conciencia cada gol encajado, pero una cosa es cierta: no ha habido un partido en el que no haya dado todo de mí mismo ni en el que no haya usado la camiseta crociata como si estuvierais en el campo a mi lado. Hoy doy las gracias de corazón por haberme concedido la posibilidad de entrar en vuestra historia. Mi deseo es que cuando alguien os pregunte en el futuro quién era Alessandro lucarelli vosotros podáis responder: uno de nosotros”.