El debate: ¿romperá Zaza la dupla atacante Belotti - Immobile?

Fotomontaje: Rocio Hellin (VAVEL)

Ya están aquí las repescas por las últimas plazas disponibles para el Mundial de Rusia de 2018 e Italia debe superar a Suecia para poder llegar a la cita de este próximo verano. Dudas en el combinado de Ventura tras una fase de clasificación en la que España les pasó por encima y con partidos por debajo del nivel esperado. Gracias al gran estado de forma de Simone Zaza mucha gente empieza a preguntarse si el delantero del Valencia puede colarse en el ataque de la azzurra.

Zaza romperá la pareja Belotti - Immobile (Alberto Muñoz / @albertomunoz97)

La selección italiana ya comienza sus partidos de repesca y para ellos ya ha dado una convocatoria con 27 jugadores que para el Mundial se reducirá a 23. En la delantera está uno de los principales problemas, ya que son varios los jugadores que están en un gran estado de forma y en la zona de ataque titular solo hay dos huecos.

Immobile, Belotti, Zaza, Gabbiadini y Éder son los delanteros centros convocados por Gian Piero Ventura. Immobile – Belotti es la pareja de atacantes titular, pero Zaza se coloca como principal alternativa a ellos. En este artículo se darán las claves que harán que Simone Zaza consiga la titularidad.

Comencemos analizando a Ciro Immobile. El delantero de la Lazio está siendo el gran atacante de la Serie A y su sitio en la delantera azzurra está casi asegurado. Tras su paso por Sevilla y Borussia Dortmund al salir del Torino, su condición de delantero centro top cayó en picado, pero ha vuelto a ser el que era, incluso mejor, de la mano de Simone Inzaghi y la Lazio. Son 14 goles en 12 partidos, un gol cada 76 minutos. Estadísticas de crack.

Zaza jugando con la selección italiana | Foto: gettyimages

Andrea Belotti es el jugador que puede ceder su puesto a Zaza con más facilidad. En el Torino se ha convertido en uno de los mejores delanteros del calcio y del mundo, de ahí que el Toro pida 100 millones de euros en su traspaso. De los tres grandes delanteros italianos del momento, es sin duda el que a peor nivel está y como mínimo en estos partidos de repesca debe dejar paso a Zaza como titular. Son nueve partidos jugados en Serie A con tres goles, no depende principalmente de sus dianas el equipo, este año, de momento, ha tomado ese papel el español Iago Falqué que lleva cinco goles en 12 partidos. La lesión que le tuvo apartado de los terrenos de juego durante tres partidos, tiene gran culpa es su actual estado de forma.

"Zaza tiene el mejor promedio goleador de su carrera" Zaza está claramente por encima de Belotti a nivel físico, goleador y de importancia para su equipo. Son nueve goles en 11 partidos, un promedio de 0,82 goles por partido, el más ato de su carrera, es decir, un gol cada 95 minutos. Ni en el Sassuolo tuvo estos números. Tras su paso por la Juventus y el West Ham, comienza una nueva etapa como el mejor delantero centro italiano del momento. Aquí las razones de por qué debe ser el titular.

En primer lugar por estadísticas, sus números son de crack y actualmente juega en la denominada “la mejor liga del mundo” como es la española, donde el nivel es sustancialmente mayor al resto de Europa. Es el segundo máximo goleador de la competición con nueve goles, solo por detrás de Leo Messi que lleva 12. Zaza tiene el mejor promedio goleador de su carrera, un gol cada 95 minutos, 0,82 por partido. Ha jugado un total de 815 minutos en la Liga Santander y ha realizado 18 disparos, consiguiendo hacer gol en la mitad de ellos.

En Italia ha sido seleccionado 16 veces, con solo un gol, estuvo en la Euro de Francia 2016 a pesar de su mal estado de forma en el West Ham y fue duramente criticado simplemente por un penalti fallado. Números de crack y duras críticas por un simple fallo.

Zaza con la camiseta del Valencia | Foto: Valencia

En segundo lugar por jugar en una liga como la española. Italia es una de las grandes ligas de Europa y del mundo, pero la española está un nivel por encima del resto y prueba de ello son las cuatro últimas ediciones de la UEFA Champions League. Zaza se codea actualmente con los mejores jugadores del planeta y les planta cara. Segundo máximo goleador, segundo puesto con su Valencia, mejor delantero centro de la liga… Ni Suárez, Benzema o Griezmann están a la altura del italiano.

La tercera razón es que no es la única referencia de ataque de su equipo. No cabe duda que si tu equipo siempre te busca a ti, tendrás más facilidades para hacer gol. Zaza es el más buscado de su equipo, pero no es el único y en muchas ocasiones tiene que buscarse él los balones para hacer gol. Immobile es la referencia en la Lazio, el único que está arriba con él es Luis Alberto y es más un asistente. Nani y Caicedo son suplentes. Belotti, aunque juega con Iago Falqué y Ljajic, es el delantero referencia y no está dando la talla. Zaza tiene a Guedes y Rodrigo que también son grandes goleadores, conseguir cifras como esas junto a jugadores de esa talla es mucho más difícil que si estás “solo”.

Por último, en cuarto lugar, la pareja Immobile-Belotti no ha dado los buenos resultados que Italia esperaba. No han sido capaces de competir contra la selección española y se quedaron con la repesca. No es una pareja de momento fiable y aprovechando el gran momento de Zaza es hora de darle la alternativa. Belotti marcó tres goles en ocho partidos, dos de ellos ante una débil Liechtenstein, pero Immobile tampoco mejora estos números, ya que solo ha hecho dos dianas en siete encuentros.

Por ello, Zaza se coloca como principal activo atacante junto a Ciro Immobile y es lógico que Gian Piero Ventura comience a alinearle como titular. Un jugador fuerte, con capacidad asociativa, acostumbrado a jugar con otros delanteros top al lado, con gran definición e inteligencia dentro del área rival, y en el mejor momento de forma de su carrera como futbolista.

Si lo dice Gianluigi Buffon, habrá que hacerle caso: "No hablamos de un jugador muerto y que ha vuelto a nacer. Zaza falló solo un penalti, como lo hicieron otros. Criticarlo por esa derrota me parece absurdo”.

Zaza no debería romper la dupla Belotti-Immobile (Roberto Blasco / @RoberBlasco)

Se viene una eliminatoria a vida o muerte que marcará el devenir de Ventura al frente de la selección italiana. Los encuentros de repesca para el Mundial de Rusia 2018 que enfrentará a Italia contra Suecia ya están aquí. Y la pregunta que todo aficionado azzurri se está haciendo es, ¿debería seguir con la dupla atacante Immobile-Belotti?, o por el contrario debería apostar por Simone Zaza. Si estos tres jugadores están atinados de cara a gol, no cabe la menor duda de que Italia estará en Rusia el verano que viene.

"La dupla atacante que forman Immobile y Belotti es formidable, de las que cualquier entrenador quisiera tener en su equipo" Mantener la dupla Belotti-Immobile sería lo más adecuado. Los tres son delanteros estupendos, de los que un entrenador querría tener a sus órdenes. Pero tanto Belotti como Immobile están un escalón por encima de Zaza a día de hoy. Cierto es que el atacante del Valencia está en un gran estado de forma (nueve goles en diez partidos ligueros), pero sus problemas actitudinales no terminan de convencer de cara a estos dos enfrentamientos decisivos para Italia. Dos encuentros vitales que una falta de actitud podría mandar al garete en un momento.

Belotti, con tres goles y una asistencia esta campaña, tiene algo especial. Esa garra, ese esfuerzo, ese no parar hasta llegar a rematar el balón; eso, amigos, no lo tiene cualquiera. "Belotti tiene hambre de ganador, hambre de goles, y eso amigos, no se entrena". Palabras de su entrenador Ventura antes del choque vital que enfrentó a Italia contra España en el Santiago Bernabéu. Choque en el que no lucieron ni Belotti ni Immobile. Cierto es que España no dio pie a ello. Estuvieron bien marcados en todo momento por Ramos y Piqué, sabedores de que todo el peligro azzurri pasaba por sus botas.

Belotti con la camiseta azzurra / Foto: Gettyimages

Los números de Belotti estas últimas campañas son demoledores. Si bien no ha empezado goleando esta temporada, seguro que termina con más de 20 goles al finalizar la misma. La temporada pasada metió la espectacular cifra de 26 goles en el campeonato liguero. A esos datos hay que sumarle siete asistencias del ariete italiano. Pero la temporada anterior, la 2015/16, el delantero del Torino anotó 17 goles y dio seis asistencias. Números que confirman que el Gallo Belotti es un delantero top para Italia.

Y luego está Ciro Immobile. A este sí que no se le puede discutir nada. Está que se sale. Rompe todos los récords. Si la Lazio marcha arriba en esta Serie A, mucha culpa de ello es de Immobile. Ocasión que tiene es medio gol. Forma una pareja junto a Belotti que quisieran todos los grandes de Europa.

Hace dos campañas, en la temporada 2015/16, su paso por el Sevilla no fue el esperado. Jugó tan solo once partidos (cuatro de ellos de titular), en los que tan solo hizo cuatro goles. Por eso en el mercado invernal volvió a emigrar a Italia, donde jugaría la segunda parte de la temporada en el Torino de Belotti. Esa segunda etapa fue más fructífera, donde en once partidos hizo cinco goles y dio dos asistencias. Tras esa gran campaña ficharía por la Lazio donde es el amo y señor del ataque lazial.

Immobile disparando a puerta en un encuentro de la selección italiana / Foto: Facebook selección italiana

En la temporada 2016/17, jugó casi todo. Disputó 36 partidos ligueros donde enchufó 23 goles y tres asistencias. Pero en este inicio de temporada, lleva ya un total de 18 goles y seis asistencias en tan solo 15 partidos disputados entre todas las competiciones. Una auténtica locura solo al alcance de los Messi, Ronaldo y compañía.

Pero no solo de goles se vale Ciro. Immobile es capaz de crearse la ocasión de gol él solito. Es un nueve, está claro, pero es un nueve con total movilidad por todo el frente de ataque. Cae a las bandas, se descuelga si su equipo no llega con facilidad al ataque. Es un delantero todoterreno, y la Serie A es su liga. Allí triunfa, en sus áreas vive, en la Lazio tiene su hogar.

No solo de cifras se valen tanto Immobile como Belotti para jugar por delante de Zaza. También entra en escena la compatibilidad. Se compenetran a la perfección. Ventura sabe que con ellos dos en el campo aumentan las posibilidades de ganar. Y ojo, que están dejando fuera a jugadores como Insigne o Candreva. Que Ventura sacrifique las bandas para poner en la dupla a Immobile y Belotti quiere decir algo.