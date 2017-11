Luis Alberto: "Ir a la selección es lo mejor que me ha pasado en el fútbol"

Foto: Selección Española

El seleccionador español, Julen Lopetegui, ya dio su convocatoria para los partidos amistosos ante Costa Rica y Rusia. La sorpresa azotó Italia, Roma, la Lazio y a Luis Alberto. El jugador de la Lazio ha sido convocado por primera vez para ponerse a prueba y demostrar que merece estar más allá, en Rusia, el próximo año.

Sin embargo, todo el mérito es del gaditano, ya que desde que empezó la liga doméstica no ha hecho otra cosa que demostrar que es un jugador de otra pasta y que puede aportar mucho a La Roja. En una entrevista concedida a Marca, Luis Alberto ha expresado su ilusión ante este nuevo reto: “Ir a la selección es lo mejor que me ha pasado en el fútbol”.

“Estaba en casa con mi mujer y estábamos escuchando la lista de convocatorias. Primero escuché el nombre de Alberto Moreno, luego tres o cuatro más y después vino el mío. La euforia fue máxima”, comentó en cuanto al cómo se enteró de que jugaría con España.

Respecto a lo que puede aportar a la selección, el jugador de 25 años lo tiene claro: "Puedo aportar muchas cosas, aunque hay mucho talento. En los últimos veinte metros, el último pase es una de mis virtudes. Espero aportar mi granito de arena".

Luis Alberto ha tenido que superar algunos problemas de confianza desde su llegada a la Lazio, como él mismo dice en la entrevista, “era muy negativo y quería dejar el fútbol”. Gracias a Juan Campillo, quien le ayudó a lidiar con su falta de seguridad, su visión cambió y comenzó a forjarse el jugador que es hoy. “Ahora me siento muy maduro y me gusta hablar con los jugadores más jóvenes de la Lazio que juegan menos. Les invito a que nos tengan como referencia a Milinkovic Savic o a mí, que ahora jugamos casi todo pero antes no. No tienen que rendirse”

Estos nuevos pensamientos sobre el fútbol y el replanteamiento de su carrera futbolística hace que hoy todos los aficionados puedan disfrutar de él tanto en la Serie A, como ahora lo podrán hacer también en la selección española.