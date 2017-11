Suecia vs Italia en VIVO en Repesca Mundial Rusia 2018

Google Plus

Toda la información del encuentro con la previa del partido Suecia vs Italia

El Friends Arena será el estadio donde se disputará este encuentro. Se fundó en 2012 y tiene capacidad para 50.622 espectadores. Aunque, también es utilizado para la celebración de conciertos. ​

Giampiero Ventura por su parte afirma que "no tiene ninguna duda de que Italia estará en el Mundial" y en cuanto al equipo dijo que: “el grupo está extraordinariamente motivado y realmente quiere estar en el Rusia”

También añadió la ilusión y las ganas que tiene Suecia de poder ir al Mundial de Rusia: "Hemos anhelado llegar aquí, será muy divertido. Tenemos todo que ganar, no nos sentimos satisfechos con lo realizado hasta ahora, queremos seguir"

Janne Andersson en las declaraciones previas al partido admitió que Italia probablemente son los favoritos en la repesca, pero que él no siente la presión de todo un país como si lo hace Ventura. "No hay nada en el mundo que desee más que ir al Mundial, pero no siento la presión de todo un país que descanse sobre mis hombros"

Estas selecciones se han enfrentado en 22 ocasiones en las que Italia se ha impuesto en diez partidos y Suecia en seis, y han empatado seis veces. El balance de goles para uno y otro ha sido de 24 a 27.

Su último partido como visitante fue el 9 de octubre, contra Albania y el conjunto de Ventura ganó por 0:1, con un gol de Candreva.

Italia quedó por detrás de España en la clasificación. Ocupaba grupo con Albania, Israel, Macedonia, Liechtenstein y la nombrada España. Logró 23 puntos y un balance de siete victorias, dos empate y una derrota.

Su último partido como local fue ante la selección de Luxemburgo en partido de clasificación. El combinado dirigido por Janne Andersson ganó por 8:0, con goles de Granqvist (x2), Berg (x4), Lustig y Toivonen.

Suecia está en la repesca después de haber quedado segundo en la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018. Ocupaba grupo con Francia, Holanda, Bulgaria, Luxemburgo y Bielorrusia. Logró 19 puntos y un balance de seis victorias, un empate y tres derrotas.

¡Buenas! Bienvenidos a la retransmisión del Suecia vs Italia, perteneciente a los Play-offs del Mundial de Rusia de 2018. El encuentro tendrá lugar en el Friends Arena de Estocolmo a partir de las 20:45 horas.