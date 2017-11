Google Plus

Ventura: "Estamos convencidos de que iremos al Mundial"

Hace 11 años, la selección italiana se proclamaba campeona de la Copa del Mundo de fútbol en después de ganar a Francia en los penaltis. Pero, lamentablemente para los intereses italianos, la situación ha cambiado mucho. Actualmente, ya no se encuentran en el top 10 de las mejores selecciones del mundo -ocupan el puesto número 15- y su clasificación para el próximo no está cerrada, ni mucho menos. Suecia, rival de los italianos el próximo sábado, lo podría impedir.

Aun así, el seleccionador italiano, Giampiero Ventura, ya lo ha dicho en varias ocasiones: "esperábamos jugar la repesca". La primera posición del grupo ha sido para España, que se ha clasificado directamente para el Mundial, y las opciones italianas pasan, el sábado, por Suecia. Eso sí, Italia quiere estar en la próxima Copa del Mundo.

"Respetamos enormemente a Suecia"

El seleccionador italiano compareció ante los medios antes de viajar a Suecia, donde el sábado la selección italiana jugará frente al conjunto local en el Friends Arena de Estocolmo. Para este partido de ida de la repesca, Ventura declaró que "hay necesidad de serenidad, conciencia y convicción".

Aun así, el técnico recordó que la vuelta se juega en Italia y que es una eliminatoria de dos partidos: "es un desafío que se juega en 180 minutos y mañana será extremadamente importante anotar". Eso sí, Ventura aseguró que: "hemos preparado el encuentro de la mejor manera posible".

El seleccionador italiano informó a los medios que Simone Zaza, actual delantero del Valencia, tuvo un pequeño problema en el último entrenamiento y aún no está clara su participación en Estocolmo. Aun así, Ventura tranquilizó declarando que: "no nos desesperemos, si el sábado no está disponible trataremos de recuperarlo para el lunes". Por su parte, Andrea Belotti sí que estará disponible para jugar en Suecia: "trabajó duro y si le necesitamos podrá jugar".

Antecedentes

Ambas selecciones se han visto las caras en 23 ocasiones y el balance es claramente favorable a los intereses italianos. Italia ha ganado 11 partidos, casi el 50%, mientras que Suecia sólo lo ha hecho en seis ocasiones. Los otros seis partidos terminaron en empate. El último partido entre ambos conjuntos fue en la Eurocopa de Francia del año pasado, donde los italianos derrotaron a los suecos por 1-0 gracias a un gol de Eder y se clasificaron para los octavos de final.