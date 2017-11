Totti: “No me arrepiento de haber ganado poco en la Roma”

Foto: asroma.com

El conjunto de la Roma poco a poco recupera su lugar dentro de las competiciones europeas, específicamente en la Champions League. En dicha competición el equipo de La Loba marcha en el primer sitio del Grupo C al tener ocho unidades y estar por encima de Chelsea y Atlético Madrid, quienes cuentan con siete y tres puntos respectivamente, mientras que el Qarabag está en el último lugar con sólo dos unidades.

Dentro de la Roma se encuentra el italiano Francesco Totti, quien sigue mostrando su buen fútbol a pesar de ser uno de los más veteranos en el club. ‘Il Capitano’, como se conoce al delantero, mencionó que “haber marcado en Etihad fue muy especial, sabíamos que enfrentaríamos a uno de los equipos más fuertes de Europa. Tuvimos que tratar de conseguir el mejor resultado inclusive en ese campo tan difícil”, además aseguró que “después de tres o cuatro minutos ya estábamos por debajo del marcador gracias al gol de Sergio Agüero. Luego de eso comenzamos a jugar más enfocados, tal y como al inicio de la temporada, y así fue que logramos volcar el resultado, en el cual pude vencer al arquero de Manchester anotándole”.

“Marcar en la Liga de Campeones es siempre una emoción diferente a la de anotar en otros juegos. Es una competencia donde intentas llegar lo más lejos posible. Te da una gran visibilidad, siendo un torneo distinto a los demás, es agradable jugar en él y sobre todo ganar en él y hacer goles es más que gratificante”, comentó el experimentado atacante de la Roma.

“La palabra “viejo” no me gusta, sin embargo me halaga, pero espero llegue pronto otro “viejo” para que ya no se hable de Totti, sino del otro jugador. Estoy contento con lo que hice, pero ojalá que otros jugadores puedan superar el récord. Todo el tiempo he demostrado que estaré con la Roma siempre, vistiendo una sola camiseta. Siempre fue mi sueño y afortunadamente lo logré. Siempre daré algo más de lo que puedo dar y no me arrepiento de no haber ganado tanto, pero lo que gané es importante y estoy muy orgulloso de ello”, puntualizó Francesco Totti.