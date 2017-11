Ventura: "No dimito todavía"

figc.it

Comenzaba el todavía seleccionador italiano hablando de lo agradecido que está a todos los jugadores con los que ha compartido estos dos últimos años: "Pido perdón por el retraso, pero quería saludar uno por uno a todos mis jugadores, y trasmitirles el honor que ha sido para mí compartir vestuario con grandes campeones y con otros que espero lleguen a serlo, al igual que ha sido un privilegio entrenar al combinado de mi país. Días como hoy me he dado cuenta de lo que quiere decir representar futbolísticamente a este país. Algo único y extraordinario".

Parecerían palabras de adiós, sin embargo una y otra vez, el seleccionador repetía que no iba a dimitir esa misma noche, que primero tendría que hablar con los directivos de la Federación y entonces tomar una decisión al respecto. "No creo que sea el momento de dimitir, lo coherente es primero hablar con quien corresponde y entonces tomar una decisión", afirmaba Ventura, añadiendo que "hablaremos largo y tendido y con un buen tono, como siempre ha sido". Se le comunicaba al técnico la decisión de De Rossi, Buffón, Barzagli y posiblemente de Chiellini, de abandonar la selección, a lo que respondía claramente: "Era algo que ya sabíamos, querían retirarse jugando su último mundial, pero por desgracia no hemos conseguido asistir a él y estoy verdaderamente disgustado. Mi disgusto se lo he comentado directamente a ellos como correspondía".

Respecto al mayor error que el entrenador ha podido cometer, Gianpiero Ventura comentaba que "el resultado lo hace todo en el fútbol, llevo muchos años en este ambiente y se que es así. El problema por lo tanto ha sido no marcar un gol, habiéndolo claramente merecido, y haber recibido uno en prácticamente el único tiro a puerta que hemos recibido en los dos encuentros". Continuaban las preguntas sobre su posible dimisión, incluso si debería ser inmediata. "Esta noche, con mi estado de ánimo, no puedo ni quiero hablar de eso, ya lo haremos", insistía el entrenador italiano.

Finalizaba la rueda de prensa de Giampiero Ventura hablando claramente sobre el partido: "No creo que sea justo decir que no había comunión táctica entre el equipo y el entrenador. De ser así, no hubiéramos jugado así, teniendo ocasiones durante 90 minutos. Solo me queda pedir perdón al aficionado italiano", finalizaba el técnico.