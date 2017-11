¿Quién sustituirá a Ventura?

Carlo Ancelotti se posiciona como el favorito para sustituir a Ventura | Foto: Getty Images

Pocos de nuestros lectores, por no decir que prácticamente ninguno, ha vivido un Mundial sin Italia. Algo que nos parecía totalmente lejano e impensable a todos. Sin embargo los errores se pagan, y sea por unos motivos u otros, la azzurra no estará en Rusia. Y el que tampoco estará -al menos en un banquillo- será Gian Piero Ventura. El técnico genovés reconoció no haber dimitido, pero que su futuro está en el aire es algo obvio, aunque la federación italiana aún no haya tomado ninguna decisión.

"No he dimitido, pero tampoco he hablado con el presidente de la Federación Italiana"

Tras la eliminación de Buffon y compañía, las especulaciones fluyeron rápidamente por las redes y por los diferentes medios de comunicación. Muchos nombres se han barajado como posibles sustitutos de Ventura; por ejemplo suena el ex entrenador del Inter entre otros, Roberto Mancini, algunos más complicados como Allegri o Conte o el favorito de los aficionados: Carlo Ancelotti. Ahora que el veterano técnico italiano no dirige a ningún equipo tras su reciente destitución en el Bayern Munich, parece una de las opciones más atractivas para ocupar el banquillo transalpino.

Sin embargo, por ahora todo apunta que sería Luigi Di Biagio el que se haría cargo, de manera interina, de dirigir al cuadro azzurro. El mítico ex futbolista de Roma, Inter o Brescia -no confundir con la leyenda italiana Roberto Baggio- es ahora el seleccionador italiano sub-21, por lo que podría ser una medida de transición hasta conseguir dar con el técnico deseado por la federación italiana de fútbol, ya que diversos medios como la Gazzetta dello Sport no creen real la opción de que Di Biagio consiga hacerse con el puesto de técnico de manera definitiva con la cantidad y nivel de los nombres que se están dando estos días.